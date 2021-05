Efter corona er vi på vej ind i et superopsving

Krisen er afblæst, et globalt opsving er godt i gang, og erhvervslivets profitter stiger kraftigt. Det er det overordnede indtryk fra de tusindvis af regnskaber for 1. kvartal, som børsnoterede selskaber fra Nord- og Sydamerika, Asien og Europa, herunder Danmark, i denne tid lægger frem.

Sådanne regnskaber offentliggør virksomhederne hvert kvartal. Hvis man interesserer sig for, hvor verden er på vej hen, er regnskaberne og topchefernes efterfølgende kommentarer til resultatet en guldgrube af informationer om, hvad der sker rundtomkring i alle hjørner af verdensøkonomien.

Ud over at krisen er afblæst, og der nu blæses til opsving, så er her seks andre interessante globale tendenser i regnskaberne, der også har stor betydning for os danskere og vores erhvervsliv.

For det første: Vi er ikke på vej ind i et normalt økonomisk opsving, men et sandt superopsving, et superboom. I USA, hjemsted for verdens største virksomheder, viser regnskaberne ifølge finansavisen The Wall Street Journal en profitvækst på hele 44 procent. Det er meget stærke resultater, selv når der tages højde for at der sammenlignes med det svage coronaramte 1. kvartal 2020.

Hele 84 procent af virksomhederne i USA har tjent flere penge, end de forventede for bare tre måneder siden, en rekord ifølge analysehuset Factset, og en tendens, der går igen i Asien og Europa og også herhjemme i Danmark, hvor mange af bankerne og DSV og A.P. Møller – Mærsk den seneste uge har overrasket positivt.