Offentligt ansatte får fuld løn under strejke - med en lockout er det en helt anden sag

»En omfattende lockout vil selvfølgelig ramme hårdt på lønmodtagersiden, og den vil kunne afkorte en konflikt. Men det vil også blive opfattet som aggressiv arbejdsgiveradfærd. Og vi skal huske på, at der er Folketingsvalg inden for et år, så regeringen har nok ikke behov for at blive opfattet som aggressiv«, siger Flemming Ibsen, professor på Aalborg Universitet.

Han vurderer, at der stadig er muligheder for at finde et forlig.

»Strejkerne kommer eventuelt efter påske, så der er hele marts til at finde et forlig. Nu mødes forligsmanden med parterne på torsdag, og hvis hun fornemmer, at der er mulighed for forlig, så kan hun udsætte strejkerne, så der er tid til at finde en løsning«, siger Flemming Ibsen.