Lavtlønnede sparer langt mere op til pensionen Efter 25 år med obligatoriske pensionsordninger via jobbet er gennemsnittet af lavtlønnede nu pensionsmillionærer, når de nærmer sig pensionsalderen. Systemet slår for alvor igennem nu, siger branchen.

Jan Olsen kører truck fire nætter om ugen, og det har han gjort i 20 år. I endnu længere tid har han indbetalt til sin obligatoriske arbejdsmarkedspension – i begyndelsen 0,9 procent af indtægten.

»Jeg syntes, det var meget, vi skulle betale dengang«, siger han. I dag er Jan Olsen dog tilfreds med resultatet – allerede for flere år siden kunne den 62-årige lastbilchauffør kalde sig pensionsmillionær.

Det er han ikke alene om. Nye tal fra Nationalbanken, som PensionDanmark har analyseret, viser, at det gennemsnitlige medlem hos PensionDanmark er pensionsmillionær inden pensionsalderen, når medlemmets pensionsopsparinger i andre selskaber plus ATP lægges sammen.

PensionDanmark, hvis medlemmer arbejder inden for relativt lavtlønnede brancher som bygge- og anlæg, hotel- og restauration og rengøringsbranchen, er godt tilfreds med at have fået konkrete tal på medlemmernes formuer.

»De konkrete tal er en ganske markant nyhed for os, og det glæder os, at den samlede opsparing er så betydelig«, siger Torben Möger Pedersen, direktør for PensionDanmark.

»Mange af dem, der går på pension nu, har 1 million eller mere, og dermed kan de se frem til et væsentligt supplement til den offentlige folkepension på mellem 60.000-70.000 kroner ekstra om året«.

Det nuværende system med automatiske indbetalinger fra lønmodtager og arbejdsgiver trådte i kraft for størstedelen af danskerne i 1993 efter en berømt trepartsaftale. Før 1993 havde kun 25 procent en arbejdsmarkedspension.

»Det er den største socialpolitiske reform i denne generation, der nu slår igennem«, siger Torben Möger Pedersen.

Pensionister vil blive rigere

Det samme billede af gennemsnitsmillionæren tegner sig i andre pensionsselskaber, hvis medlemmer generelt har lav løn: Hos Industriens Pension og Sampension når medlemmer, der nærmer sig pensionsalderen, også millionen allerede nu, hvis opsparingerne lægges sammen.

Det glæder brancheorganisationen Forsikring & Pension, at »flere når pensionen med substantielle opsparinger – også på lavtlønsområdet«, siger vicedirektør Thomas Brenøe.

Alligevel er nutidens mantra fra banker, pensionsselskaber og politikere, at vi skal spare endnu mere op til pension, senest eksemplificeret i den nye skattereform, der retter sig mod at at afbøde effekten af modregning i offentlige ydelser.

Forbrugerrådet Tænk mener, at opfordringerne skal tages med et gran salt:

»Det er ikke den eneste måde at spare op på. Det kan også være en god idé at afvikle gæld, især gæld til en høj rente. Det er også godt at have nogle frie midler, hvis uheldet er ude«, siger seniorøkonom Morten Bruun Pedersen.

PensionDanmark mener, at vi ikke nødvendigvis skal sætte endnu flere penge ind hver måned.

»De 12 procent, man typisk sætter ind på en arbejdsmarkedspension, giver en ganske fornuftig dækning, når du går på pension«, siger Torben Möger Pedersen.

Administrerende direktør Laila Mortensen fra Industriens Pension peger på, at man ikke har set den fulde effekt af systemet med automatiske indbetalinger endnu: »Det batter allerede nu, men i løbet af de næste 10 år sker der en helt vild udvikling, hvor vi vil se større og større opsparinger for hvert år«, siger hun.

Mens alle på arbejdsmarkedet, der er omfattet af en overenskomst, har en obligatorisk arbejdsmarkedspension, som de selv og arbejdsgiveren betaler til, er der dog også en gruppe, der ikke er dækket.

»Dem er jeg bekymret for«, siger Morten Bruun Pedersen. »Selvstændige erhvervsdrivende, freelancere, dem, der er inde og ude af ansættelsesforhold eller går hjemme i lange perioder«, siger han.

Her mener Forsikring & Pension, at branchen har et ansvar.

»Der kommer flere og flere i den gruppe, og branchen er opmærksom på problemet. Allerede i dag udbydes der pensionsprodukter til selvstændige og freelancere med svingende indtægter. Det er mere et spørgsmål om, hvorvidt reglerne på området giver mulighed for den fleksibilitet, som gruppen har behov for«, siger vicedirektør Thomas Brenøe.