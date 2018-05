Eksperter: Billig strøm kvæler forbrugeres grønne bevidsthed

I regeringen erkender energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), at en lavere elpris kan ramme spareiveren.

»Det er rigtigt, at afgifterne på forbrugernes elregning bliver mindre og mindre, og det kan skabe et reduceret incitament til at spare på elregningen. Derfor skal vi fortsat have fokus på at sikre, at besparelser gennemføres der, hvor det er fornuftigt. Samtidig må vi også konstatere, at tiden er løbet fra den måde, vi har indrettet vores afgifter på, og at de høje elafgifter efterhånden spænder ben for, at flere vælger grønnere og mere effektive løsninger såsom varmepumper«, skriver Lars Chr. Lilleholt i en mail.

Men ifølge John Thøgersen udgør de uengagerede elforbrugere ikke et problem – faktisk er de den grønne omstilling ganske uvedkommende.

»Den grønne omstilling er ikke længere et konfliktområde – alle er enige om, at den grønne omstilling skal ske, så det gør den – uanset om forbrugerne involverer sig mere eller mindre i markedet, skifter elselskab eller ej. Det er fuldstændig naturligt, at vi ikke interesserer os for det«, siger han.

Henrik Lund, professor i energiplanlægning fra Aalborg Universitet, er enig. Han peger på, at den grønne omstilling er et resultat af overordnede politiske beslutninger.

»Det er en pseudoproblemstilling at få flere til at skifte. Det er ligegyldigt for den grønne omstilling af samfundet, om flere danskere skifter leverandør af strøm«, siger han.

Ministeren mener ikke, forbrugerens rolle i elmarkedet er ligegyldigt:

»Jo mere vi sparer, jo mindre har vi brug for at supplere den vedvarende energi med fossilt baseret energi. Derudover skal vi heller ikke udbygge vores elnet så meget, hvis forbruget bliver mere dynamisk«, siger Lars Chr. Lilleholt, som modsat de to professorer mener, at en afgiftsnedsættelse vil anspore forbrugerne – for eksempel til at anskaffe varmepumper.