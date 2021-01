Til sommer kan det være slut med tusindvis af momsfrie pakker fra Kina

Hvis du shopper på hjemmesider uden for EU, slipper du for at betale moms, told og importgebyr, hvis varen har en værdi under 80 kroner. Det kaldes en bagatelgrænse, og tusindvis af pakker under 80 kroner ankommer hver dag fra udlandet.

Det kan være slut til sommer, når nye regler træder i kraft 1. juli. De betyder, at der skal afregnes moms fra første krone på pakker fra et ikke-EU-land. Til gengæld kan forbrugerne slippe for importgebyret, der til eksempelvis Postnord lyder på 165 kroner.

De nye regler skulle være trådt i kraft allerede fra årsskiftet, men på grund af corona er deadline flyttet til 1. juli 2021.

Ændringerne er nemlig afhængige af et nyt it-system, One Stop Shop eller importordningen, der fremover skal håndtere told og moms. Det er planen, at webbutikkerne skal tilmelde sig systemet og derigennem sørge for betaling af moms og eventuel told. Dermed skal det blive mere gennemskueligt for forbrugerne, der kan slippe for at få en ekstraregning, når pakken kommer til Danmark, som det foregår i dag.