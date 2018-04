Bolander er genvalgt som Coopformand Skuffende regnskaber og kritik var ikke nok til at vippe Lasse Bolander af formandspinden.

Det blev, som mange havde forventet, da der lørdag var formandsvalg i den andelsejede koncern Coop. Den 49-årige Lasse Bolander, der har siddet som formand siden 2008, skal også stå i spidsen for Coop de næste tre år.

På Coops årlige Landsrådsmøde på Severin Kursuscenter i Middelfart havde de fire kandidater hver tre minutter til at fortælle om deres vision, hvorefter de 123 stemmedelegerede landsrådsmedlemmer stemte hemmeligt på den kandidat, de mener, kan styre Coop i den rigtige retning.

Lasse Bolander vandt med 62 stemmer og virkede tilfreds, da han efterfølgende stillede op til interview. »Der har tydeligvis været stor interesse for, hvilken vej Coop skal i fremtiden, og heldigvis vandt den linje, som jeg og bestyrelsen står for. Vi lavede i efteråret en ny strategiplan, som jeg gik til valg på, og nu skal vi trække i arbejdstøjet og realisere den strategi«, siger Lasse Bolander.

Hans nærmeste konkurrent var AGF-formanden Lars Fournais, der fik 39 stemmer. De to andre kandidater, Mikkel Irminger Sarbo og Christian Christensen, fik henholdsvis 22 og 0 stemmer.

Valgresultatet viser en angst for forandring Lars Fournais, formandskandidat

De fire kandidater har inden lørdagens strabadser ført en klassisk valgkamp med brandtaler i pressen, mudderkastning og alt det, der hører sig til.

Gennem de seneste måneder har Lasse Bolander mødt skarp kritik, både fra sine modkandidater og selvstændige brugsforeninger.

Det har især været debatteret, hvorvidt Coop har spredt sig over for meget. Udover at være en detailhandelgigant har Coop under Lasse Bolander blandt andet oprettet en bank, en investeringsfond, et kafferisteri i Afrika, et reklamebureau, involveret sig i OK benzin og møbelsalg.

Ideerne har været mange, men det har ikke givet gode resultater på bundlinjen. Efter et katastrofalt regnskabsår i 2016 kunne direktionen i Coop i marts meddele, at de havde fordoblet overskuddet til 527 millioner kroner i 2017.

Men med en omsætning på knapt 45 milliarder kroner er det ikke imponerende, og da Berlingske i torsdags berettede, at Bolander ifølge kritikere har sløret og tilbageholdt regnskabet fra 2017, så det ikke godt ud.

Bolanders nærmeste kandidat, Lars Fournais gik til valgkamp på at gøre Coop til en bedre forretning og fokusere på detailhandel. Det mener han ikke, et Coop med Lasse Bolander i spidsen, kan gennemføre.

»Valgresultatet viser en angst for forandring. Coop skal samles igen, og det, tror jeg, ville være lettere med en ny formand«, siger Lars Fournais efter nederlaget.

Lasse Bolander anerkender den kritik, han har modtaget i valgkampen, og han afviser ikke forandringer i Coop: »Jeg er enig med kritikerne i, at vi ikke tjener nok penge, og det skal vi lave om på. Forskellen er, at jeg mener, vi er nødt til at være nytænkende, hvis vi skal tage Coop i den rigtige retning«, siger han.