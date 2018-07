Facebook nægter at give en forklaring, når de spærrer kontoen

»Jeg har dog aldrig set en konto i den branche blive lukket. Det er typisk firmaer, der sælger vægttabsprodukter eller annoncerer om kurser om at komme over utroskab eller andet kontroversielt, som kan få problemer med Facebook. Men Suztain sælger jo miljøvenlige drikkedunke«, siger han.

I USA har f.eks. abortmodstandere fået lukket deres annoncekonto (og genåbnet den efter politisk pres), og der er også eksempler på forfattere af erotisk litteratur, der falder for Facebooks ordskanninger.

Det er computeralgoritmer, der skanner de millioner af annoncer, der ryger på Facebook, og hvis de støder på nøgleord som f.eks. Viagra, den velkendte erektionspille, vil annoncen blive filtreret bort. Gør du det tre gange, bliver din annoncekonto lukket, forklarer Timm.

Du kan også blive lukket, hvis din annonce handler om én ting, men leder hen til en facebookside, der handler om noget andet, altså er misledende.

»Men nogle gange misforstår systemerne, hvad ordene betyder, især hvis det danske ord betyder noget andet på engelsk. Et eksempel var en vvs-virksomhed, der solgte vvs-produkter engros. Vvs-firmaet reklamerede med ’assorterede produkter’, forkortet ’ass. produkter’. Det havde Facebook læst som ’ass’ – altså røv – og sendt en besked om, at ’annoncen ikke overholder vores politikker’. Men firmaet kunne ikke få nogen forklaring og forstod ikke, hvad der foregik«, siger Halfdan Timm.

»Det var først, da de henvendte sig til os, og vi kunne kontakte nogen højere oppe i systemet, at vi fik at vide, at det var på grund af et bandeord. Selv da kunne vi ikke få at vide hvilket ord. Men så var der en, der regnede ud, at det måtte være ’ass’. Det er selvfølgeligt sjovt, men det er jo skide frustrerende, og som en lille virksomhed kan du ikke gøre noget. De føler, det er som at tale til en mur«, fortæller han.

Det samme sker hyppigt, når en virksomhed forsøger at ændre navnet på sin facebookside – her er svaret ofte et blankt nej, der ikke umiddelbart kan appelleres.

Halfdan Timm har hjulpet virksomheder som bryghuset Crafted By, der ville skifte navn fra Annex Brewery og fik nej; et stutteri, der ville skifte navnet Healthy Horse til Strong Horse – og fik nej.

Og han hjælper lige nu sangeren René Dif til at få lov til at ændre sin facebookside til ’René Dif Official’ i stedet for ’Difs Foodtruck Streetfood’, efter at Dif har genoptaget sin karriere i bandet Aqua.

Der kan være god ræson for Facebook i at sige nej, så f.eks. en blomsterforretning ikke kan høste en masser følgere og pludselig begynde at annoncere for kviklån. Men problemet er igen, at Facebook ofte ignorerer det, når virksomheden klager.

Manglende facebooksvar

Ifølge Facebooks presseansvarlige i Danmark, Camilla Nordsted, er der i Suztains tilfælde tale om en beklagelig fejl: »Selv om vi gør vores ypperste for at være så præcise som muligt i de vurderinger, kan vi ikke ændre det faktum, at mennesker sommetider begår fejl. Når det sker, retter vi dem så hurtigt som muligt, og vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores systemer og rutiner, så vi kan reducere antallet af fejl. Man kan altid appellere en beslutning til os, og vi vil kigge på sagen igen«.