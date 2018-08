Pandora sænker forventningerne til salget i 2018 Smykkevirksomheden nedjusterer og venter lavere omsætning og driftsoverskud end hidtil oplyst.

Smykkevirksomheden Pandora nedjusterer forventningerne til 2018, oplyses det i fondsbørsmeddelelse.

Selskabet venter nu en omsætningsvækst på 4-7 procent i år, opgjort i lokale valutaer. Tidligere lød forventningen på en salgsfremgang på 7-10 procent.

Også forventningen til driftsoverskuddet nedjusteres. Tidligere var det ventet, at det ville udgøre 35 procent af omsætningen. Nu regner selskabet med at måtte nøjes med et driftsoverskud på 32 procent.

Samtidig fremrykker Pandora sit regnskab for andet kvartal af 2018. Det skulle egentlig først være offentliggjort den 14. august, men det vil i stedet blive udsendt 9. august.

Selskabet løfter også sløret for nogle udvalgte regnskabstal for andet kvartal, der vidner om tilbagegang sammenlignet med samme periode sidste år. Omsætningen endte på 4819 millioner kroner mod 4825 millioner i 2017.

Og overskudsgraden blev på 31,1 procent mod 33,4 procent i andet kvartal året før.

Pandoras ledelse oplyser til Ritzau Finans, at den ikke vil udtale sig før torsdag, hvor regnskabet for andet kvartal offentliggøres.

ritzau