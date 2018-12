Danske Bank nedjusterer: Uro på finansmarkeder koster milliarder Danske Bank må skrue ned for forventningerne til indtjeningen i 2018 for anden gang på tre måneder.

Danske Bank nedjusterer forventningerne til 2018 efter en skidt periode på de finansielle markeder.

Banken venter nu et overskud på 15 milliarder kroner for 2018. Tidligere var der ventet plus på 16-17 milliarder kroner.

»Justeringen af forventningerne skyldes primært, at de vanskelige forhold på de finansielle markeder, som vi oplevede i de første tre kvartaler af 2018, er yderligere forværret i fjerde kvartal«, siger finansdirektør Christian Baltzer i en meddelelse.

Danske Bank måtte også nedjustere i september. Det var som følge af sagen om hvidvask i Estland.

Banken besluttede at donere de 1,5 milliarder kroner, der var tjent i den estiske filial, og de penge bliver fratrukket årets overskud.

Christian Baltzer siger, at udviklingen i Danske Bank er god, når man ser ud over uroen på de finansielle markeder.

»Udviklingen i den underliggende forretning er fortsat god. Indlån er på et fortsat stabilt niveau, mens vi oplever udlånsvækst, især i Norge og Sverige, hvor væksten blandt andet er drevet af partnerskabsaftaler«.

»I Danmark er udviklingen i kerneforretningen fortsat stabil«, siger Christian Baltzer.

ritzau