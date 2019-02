Kommunikationsbureau beklager samarbejde om Falck-kampagne

Kommunikationsbureauet Advice beklager sit samarbejde med Falck om en hemmelig kampagne mod konkurrenten Bios.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie finans.dk lørdag.

Kampagnen er af konkurrencemyndighederne fundet ulovlig. Konkurrencerådet meddelte derfor onsdag, at det vil melde Falck til Bagmandspolitiet for at have misbrugt sin markedsposition.

I afgørelsen blev Falcks samarbejdspartnere hemmeligholdt. Men nu har Advice bekræftet, at det var en del af samarbejdet over for finans.dk.

Advice-direktør Espen Højlund beklager i en skriftlig kommentar til finans.dk samarbejdet.

Heri konstaterer han efter at have læst afgørelsen, at 'vi på flere parametre ikke lever op til de værdier og standarder, vi har (...)'.

Den langstrakte sag går tilbage til 2014, hvor hollandske Bios ville ind på markedet for ambulancedrift i Danmark.

Her vandt Bios retten til at drive ambulancer i Region Syddanmark, hvilket Falck hidtil havde stået for.

Ifølge Konkurrencerådet misbrugte Falck i 2014 og 2015 sin stilling på markedet til at mindske Bios' mulighed for at skaffe reddere.

Det skete blandt ved i det skjulte 'at formidle negative historier om Bios til presse og medarbejdere samt målrettet at påvirke de ambulancereddere, der overvejede job hos Bios', skrev formand for Konkurrencerådet Christian Schultz onsdag.

Det var blandt andet problematisk, da ambulancereddere er en vigtig og begrænset ressource, skrev rådet videre.

Den intense kamp mellem de to selskaber endte med, at Bios ikke kunne leve op til kravene i den kontrakt, det havde indgået med Region Syddanmark.

Selskabet gik efterfølgende konkurs.

Falck har anket Konkurrencerådets afgørelse.

»Falck undskyldte den 29. juni 2018 offentligt for dele af sin ageren i forbindelse med udbuddet«, skrev Falck onsdag i en meddelelse.

»Virksomheden levede ikke op til sine egne og omverdenens forventninger, men har ifølge sine juridiske rådgivere ageret inden for konkurrencelovens rammer«.

