Sort dag for Mærsk: Taber 18 milliarder i værdi efter årsregnskab Beskedne forventninger til 2019 gav stort kursfald for både Mærsks A- og B-aktie torsdag.

Torsdag blev en kedelig dag for aktionærerne i A.P. Møller-Mærsk, som tidligere på dagen præsenterede sit regnskab for 2018.

Da handlen lukkede klokken 17, havde A-aktien mistet 9,6 procent af sin værdi og B-aktien 10,1 procent.

Dermed blev koncernen mere end 18 milliarder kroner mindre værd torsdag.

Særligt har de beskedne forventninger til 2019 tynget Mærsk-aktien.

Koncernen venter i år en indtjening på omtrent samme niveau som i det forgangne år.

»Forventningerne er baseret på vores syn på verden lige nu og her, og vi kigger ind i en verden, som ser mere usikker ud end sidste år. Vi har et fald i den økonomiske vækst«, sagde administrerende direktør Søren Skou på et pressemøde torsdag formiddag ifølge Ritzau Finans.

Handelskrig rammer Mærsk

I den forbindelse fortalte han, at blandt andet handelskrigen mellem USA og Kina giver usikkerhed for Mærsk, som altså går et vanskeligt 2019 i møde.

Den vurdering deler flere analytikere.

Ikke alt er dog skidt for Mærsk, for slutningen på 2018 var godkendt, mener Morten Imsgard, der er senioranalytiker hos Sydbank, ifølge Ritzau Finans.

I 2018 har Mærsk også vist, at selskabet kunne reducere sin omkostningsbase, mener han.

I forhold til Ocean, som er Mærsks kerneforretning, blev 2018 dog ikke så godt som forventet.

Ocean dækker over containerfragten til søs og består af rederierne Maersk Line og nytilkøbte Hamburg Süd - samt otte havneterminaler. I 2018 stod Ocean for 70 procent af Mærsks omsætning.

Mens driftsprofitten blev nogenlunde som forventet, voksede afdelingen ikke så meget som forudset.

I løbet af torsdag faldt B-aktien i Mærsk til 8418 kroner, mens A-aktien faldt til 7945 kroner. Kortvarigt var B-aktien endda nede i 8180 kroner.

Regnskabet for 2018 præsenterede en omsætning på 39 milliarder dollar, hvilket svarer til mere end 256 milliarder kroner. Det er en stigning på omkring otte milliarder dollar fra året før.

Samlet faldt C25-indekset med 0,5 procent til 1086,98 torsdag. Her var faldet i Mærsk-aktierne i den grad med til at trække indekset ned.

