Danske Bank vil af med 2.000 medarbejdere

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Danske Bank vil nu slanke medarbejderstaben i en omfattende spareøvelse.

Frem til månedens udgang tilbyder banken frivillige aftrædelsesordninger til 2.000 af bankens 11.000 medarbejdere. I forvejen har storbanken indført ansættelsesstop.

»Som led i vores plan for at blive en bedre bank har vi behov for at reducere omkostningerne, så vi blandt andet kan investere markant i at blive en endnu mere digital, enkel og effektiv bank«, siger Anne Knøs, midlertidig HR-chef i Danske Bank.

»I den forbindelse ser vi på alle omkostninger på tværs af koncernen, og det indebærer også, at vi over tid vil blive færre medarbejdere. Vi har tidligere indført ansættelsesstop, og vi har i Danmark også åbnet for muligheden for frivillige fratrædelser for medarbejdere i særligt hovedsæde- og stabsfunktioner«, siger hun.

Danske Bank vil ikke oplyse, hvad der sker, hvis der ikke er 2.000 medarbejdere, der tager imod tilbuddet om en frivillig aftrædelse.

Opdateres