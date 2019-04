Suzanne Brøgger: Pigen der var ingen

Susanne Brøgger - Pigen der var ingen Susanne Brøgger - Pigen der var ingen Susanne Brøgger - Pigen der var ingen Henter… 35:39

Få har skilt sig ud som Suzanne Brøgger. Og i den grad insisteret på at være sig selv. Med store hatte, erotiske eksperimenter og kritik af tosomheden. Men i virkeligheden var det andres drømme, hun udlevede. Suzannes mor var skuffet over sit liv og forsøgte jævnligt selvmord. Men datteren kunne give hende revanche, mente hun. Ved at blive en fri kvinde. Og frem for alt: en personlighed.

Trykt i Politiken 3. september 2006