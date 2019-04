Ghita Nørby: Den perfekte kvindes datter Ghita Nørby: Den perfekte kvindes datter Ghita Nørby: Den perfekte kvindes datter Henter… 34:51

Ghita Nørby blev en hel skuespiller, årtier før hun blev et helt menneske. Opdraget som den søde, artige pige, hendes dominerende mor ønskede sig. I stedet for den sprælske, fysiske pige, hun var. Så naturligt blev det for hende at se verden igennem sin mors øjne, at hun har været et uselvstændigt menneske i det meste af sit liv og først rigtig blev sig selv, da andre så hende for det, hun også var.

Trykt i Politiken 7. juni 2009