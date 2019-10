De farlige fremmede: »Hvis du taler med ham, kommer han og skyder mig, når du er taget hjem« (5:5)

Tag med på en lydrejse ind i en af verdens mest uberørte regnskove og kom tæt på kræfterne, der truer skoven og dem, der prøver at passe på den. Narkobønderne forvandler store jungleområder til lovløse sletter og fjerner alt, hvad der står i vejen for dem: træer, dyr og mennesker.

Endelig kommer jeg til Krautara, landsbyen som ligger midt i jungleområdet La Mosquitia. Her bor en stor gruppe fra Tawahkafolket, en af de oprindelige stammer i området. Der er konflikt i byen, da en af tawahkaerne har solgt noget af deres fælles jord til nogle af de udefrakommende bønder. Landsbyens jægere har lovet at tage mig med til et bestemt sted i junglen, hvor de for nylig har set en jaguar.