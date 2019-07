Ibyens Kærlighedsbrevkasse giver gode råd i ny podcast: »Jeg håber hun er meget liderlig nu, for det hjælper«

Denne sommer redder Ibyens Kærlighedsbrevkasse romantikken. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer over fire fredage forskellige gæster ind i podcaststudiet for at svare på store og små kærlighedsspørgsmål og løse hjertedilemmaer. Første afsnit er direkte fra urinstøvet på Roskilde Festival.

Ibyens brevkasse #1 - Roskildefestival og sommerflirts Ibyens brevkasse #1 - Roskildefestival og sommerflirts Ibyens brevkasse #1 - Roskildefestival og sommerflirts Henter… 56:12

Det blæser på Roskilde Festival, så teltene er lige ved at løfte sig. Musikken er i fuld gang, og mens øllene tømmes, så fyldes hjerterne. Og hvor der er hjerter, er der smerter, så Dr. Love har taget kærlighedsbrevkassen med for at lindre.

Han har allieret sig med DJ og radiovært Mads Axelsen, musikeren Selma Judith og Politikens egen anmelder og podcastvært, Lucia Odoom.

Jeg håber virkelig hun har lyst til at have en masse sex. Det er deprimerende, men jeg tror jeg ville tage mine forventninger ret langt ned og sige »Okay, han har pæne hænder, det gør vi« Selma Judith

Sammen svarer panelet blandt andet på spørgsmål om, hvordan man scorer på festival, hvordan man hævner sig over en ekskæreste, og om man må være sammen med nogen, der har en kæreste. Og så er der et spørgsmål om, hvordan man kommer i gang med at date efter lang tids pause:

»Jeg håber, hun er meget liderlig nu, for det hjælper. Jeg håber virkelig, hun har lyst til at have en masse sex. Det er deprimerende, men jeg tror, jeg ville tage mine forventninger ret langt ned og sige »Okay, han har pæne hænder, det gør vi««.

Sådan lyder det fra musikeren Selma Judith til single-spørgeren, der gerne vil have gang i sin sommer.

Lyt med og øg chancerne for en sommerscoring!

Dagens panel Lucia Odoom: Skribent, anmelder og podcastvært på Politiken Mads Axelsen: DJ og radiovært Selma Judith: Musiker Vært: Felix Thorsen Katzenelson