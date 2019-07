Ibyens Kærlighedsbrevkasse deler og heler i podcast: »Når man har hjertesorg er man allerede optaget, og man er farlig«

Denne sommer redder Ibyens Kærlighedsbrevkasse romantikken. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer over fire fredage forskellige gæster ind i podcaststudiet for at svare på store og små kærlighedsspørgsmål og løse hjertedilemmaer. Fjerde afsnit handler om hjertesorgerne.

Et hjerte kan gå itu, ja endda i tusinde stykker.

Og hvad gør man så når det sker? Hvad gør man egentlig når kærligheden gør lige så ondt som den gjorde godt? Det hjælper Dr. Love og dagens panel med at svare på.

Det er kulturjournalisten Lotte Thorsen, forfatteren Tine Høeg og tv-anmelder fra Weekendavisen Johannes Fogtmann som er gæster i dagens afsnit.

Man er ret farlig når man har hjertesorg Johannes Fogtmann

Panelet svarer blandt andet på spørgsmål om utroskab, og om der er en nem måde at knuse en andens hjerte på. Og så svarer de også på et spørgsmål om at date efter man har fået sit hjerte knust:

»Du behøver ikke nødvendigvis lede efter en kæreste, for du er reserveret. Når man har hjertesorg er man allerede optaget. Men man kan sagtens have gode relationer, som også kan være seksuelle og kærlighedsfulde, så længe man husker at opføre sig ordenligt, for man er ret farlig når man har hjertesorg«.

Det er Johannes Fogtmanns råd til spørgeren med hjertesorg.

Lyt med og få plaster på!

Dagens panel

Tine Høeg: Forfatter Johannes Fogtmann: Kritiker på Weekendavisen Lotte Thorsen: Kulturjournalist på Politiken Vært: Felix Thorsen Katzenelson