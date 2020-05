Lyt til Ibyens Brevkasse: »Man kan mærke, at der er nogle amoriner i luften, der skal forløses over det næste stykke tid«

Ibyens Kærlighedsbrevkasse Ibyens Brevkasse #7: »Man kan mærke, at der er nogle amoriner i luften, der skal forløses over det næste stykke tid« Ibyens Brevkasse #7: »Man kan mærke, at der er nogle amoriner i luften, der skal forløses over det næste stykke tid« Ibyens Brevkasse #7: »Man kan mærke, at der er nogle amoriner i luften, der skal forløses over det næste stykke tid« Henter… 35:15

Selv om vi nærmer os normaltilstande, er spørgsmålene stadig mange, når det drejer sig om de to ting, vi alle sammen tænker på: kærlighed og corona.

Karantæne har for eksempel drevet en lytter til at være sammen med venindes eks-kæreste efter hed Instagram-flirting. Skal hun sige det til veninden? Eller hedder det what happens during lockdown, stays lockdowned?

Andre lyttere har brug for date-inspiration, for det er svært at være både lækker, sjov og charmerende på en travetur i Kongens Have. Vi har efterhånden fået for mange kilometer i benene.

Lyt med når Maya Tekeli, Frederik Kulager og Dr. love rådgiver de hungrende hjerter.

Dagens panel Maya Tekeli, journalist på Ekstra Bladet Frederik Kulager, journalist på Zetland Vært: Felix Thorsen Katzenelson