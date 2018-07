Hør tredje afsnit af Politikens politiske sommer-podcast: Det er vind eller forsvind. Kan Lars Løkke Rasmussen holde sammen på blå blok? I en tid med politisk opbrud går Politikens podcast 'Nedtælling til valget' tæt på magtkampene på Christiansborg. I fire afsnit sætter Anders Bæksgaard og Carl Emil Arnfred partierne, valgtemaerne, statsministerkandidaterne og kampagne-strategierne under lup. Lyt til tredje afsnit, der går tæt på statsminister Løkkes kamp for at holde sammen på blå blok.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen går sit vigtigste politiske år i møde. Taber han valget, er forudsigelsen, at han er totalt ude af dansk politik efter årtier i manegen. Valget skal vindes ved at så tvivl om rød bloks - og ikke mindst S-formand Mette Frederiksens - udlændingepolitik. Dansk Folkeparti vil i regering, men det skal være uden Liberal Alliance. Samtidig blokere Thulesen-Dahl og S-formand Mette Frederiksen for en række liberale mærkesager. I tredje afsnit af 'Nedtælling til valget' spørger vi, om Løkke kan holde sammen på blå blok de næste ti måneder? Idé, tilrettelæggelse og interview: Anders Bæksgaard og Carl Emil Arnfred Produktion: Sille Westphal, Kathrine Eggert Wadsholt og Christine Runøe Podcastredaktør: Nina Kragh