Lyt til Kongerækken og Politikens podcastserie om Antikkens Rom: Forfatningskamp og borgerkrig – indre splid havde nær taget livet af Rom 

Da Khartago var overvundet, lå vejen mod stormagtsstatus åben, men politiske uenigheder og enorme sociale skel fik fundamentet til at ryste under Rom. Splittelsen mellem de rige magthavere og ønsket om reformer gav anledning til gadekampe og uro.

I Nordafrika gjorde kong Jugurtha livet surt for de udsendte soldater, indtil hærføreren Marius med sin reformerede hær i samarbejde med Sulla fik ram på ham. Men oprøret var ikke det eneste, og Roms ledere måtte lægge sig i selen for at overvinde krisen.

I den tilspidsede situation endte Sulla som diktator i Rom og iværksatte en blodig udrensning.

