Lyt til Kongerækken hos Politiken Histories serie om Genforeningen: Den danske befolkning syd for Kongeåen blev undertrykt i det tyske kejserrige

Ældgamle dansk-slesvigske bånd blev revet over med freden i Wien i oktober 1864, hvor en million mennesker og den rigeste tredjedel af landet gik tabt. Katastrofen var et regulært identitetschok for danskerne og trak dybe spor i det politiske liv i form af et voldsomt demokratisk tilbageslag.

Det danske mindretal i Slesvig blev sat under hårdt pres fra tysk side og måtte kæmpe for at bevare sin identitet. Efter udbruddet af første verdenskrig i 1914 måtte tusindvis dansksindede sønderjyder kæmpe på tysk side. Men krigen åbnede også for nye muligheder vedrørende Nordslesvig, og da Tysklands nederlag stod klart, var en genforening med Danmark inden for rækkevidde.

Kongerækkens serie om Genforeningen udkommer hver uge fra 6. februar til 12. marts.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Anders Olling og Hans Erik Havsteen