Kærlighedsdebat med Olga Ravn, Tine Høeg og Lone Frank: »Danske kvinder er sgu ikke undertrykte«

Først blev de tre bogaktuelle kvinder interviewet hver for sig. Til sidst deltog de i en halv times afsluttende debat, og det er denne live-optagelse du får i mandagens udgave af Bogfolk. Temaet var kærlighed, og hvad der skal til for at få den til at fungere med og uden vrælende blebørn. Kan man vælge at elske en person, eller skal man ’kun’ føle kærligheden? Hvad med begæret, som peger i alle mulige retninger, hvis det passer, som en af de tre hævdede, at »vi faktisk er emotionelt monogame«? Herfra bevægede diskussionen sig til nogle facetter af tilværelsen, som afstedkom hamrende uenighed. »Danske kvinder er sgu ikke undertrykte«, sagde Lone Frank, da debatten kom omkring karrieremuligheder, barsel og unge mødre og fædres forskellige vilkår i den forbindelse. Frank mener, at danske kvinder selv kan vælge det liv, de vil leve.

Vært: Jes Stein Pedersen Producer: Sille Westphal