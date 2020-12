Michel Houellebecqs danske forlægger: »Det er mændene, han er værst over for, dem har han aldrig skånet«

Bogfolk Dyk ned i Michel Houellebecqs forfatterskab: »Det er mændene, han er værst over for, dem har han aldrig skånet« Dyk ned i Michel Houellebecqs forfatterskab: »Det er mændene, han er værst over for, dem har han aldrig skånet« Dyk ned i Michel Houellebecqs forfatterskab: »Det er mændene, han er værst over for, dem har han aldrig skånet« Henter… 37:15 BLIV ABONNENT, OG LYT MED Du skal være abonnent for at lytte til denne automatiske oplæsning. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Login

Han bliver beskyldt for at være vulgær, pornografisk, obskøn, racistisk, kvindefjendsk, homofobisk og islamofobisk, men hvem er Michel Houellebecq egentlig, og hvad er det, hans forfatterskab kan?

Det fortæller Marie Vinter, Houellebecqs danske forlægger, om i Bogfolk i anledning af, at hun netop har udgivet Houellebecqs essaysamling ’At holde sig i live og andre tekster’.

De er skrevet i begyndelsen af 1990’erne og disse tidlige tekster peger tydeligt frem mod romaner som ’Udvidelse af kampzonen’, ’Elementarpartikler’ og ’Platform’. Romaner fulde af singlemænd, oftest ansat i statsadministrationen, som er ved at dø af ensomhed og mangel på følelsesmæssige relationer til andre.

Hendes eget indtryk af fransk litteraturs enfant terrible er, at han er »blid og lyttende«. Samtidig peger hun på, at han hele vejen igennem har spillet med på sit eget image og forstærket det:

»De brød sig ikke om ham, da han begyndte at udkomme. Han skrev grimt og voldsomt og distancerede sig i hele sin opførsel fra det litterære Frankrig. Han drak sig fuld i de mest sete tv-programmer, svinede folk til, og det brød man sig ikke om blandt dem, der elsker hvide, nystrøgne skjorter og la belle ecriture«.

I 2020 er hans position uomgængelig, selv om han stadig plejer sit image som utilpasset:

»Hvis du ser på de billeder, der er taget af ham gennem tiden, så ser han mere og mere vild ud. Der går rygter om, at han har en stylist, der skal få ham til at se vild ud«.

I romanen ’Serotonin’ fra 2019 er der meget kontante beskrivelser af sex mellem en kvinde og en schæferhund, og det kendetegner Houellebecqs romaner, at det vrimler med pornografiske scener og sexistiske udtalelser om kvinder, men det frastøder ikke Marie Vinter:

»Jeg synes mest, det er morsomt, noget han karikerer. Det virker, som når jeg ser en Tarantino-film, hvor det hele bliver overdrevet. Der er nogle forfærdelige kvindebilleder i romanerne, men det er mændene, han er værst over for, dem har han aldrig skånet. De er nogle sølle eksistenser, de er i midtvejskrise, de keder sig, kan ikke få den op at stå, de bliver aldrig lykkelige. Det ligger jo i hele hans kritik af vores vestlige samfundsform, hvor vi ikke kun konkurrerer på penge, men også på sex«.

Marie Vinter tilføjer, »at Houellebecq får de her kramper, hvor han bliver nødt til at skrive noget, der støder folk fra ham«.

I et af de nyudgivne essays forestiller Houellebecq sig profetisk, hvordan man engang vil kunne komme til at sende tekst, billeder og lyd over Atlanterhavet, og Marie Vinter peger på, at han besidder en fantastisk timing. ’Underkastelse’, der handler om islam i Frankrig, udkom således den dag, Charlie Hebdo blev angrebet af islamister, mens ’Serotonin’, hvori bønder gør oprør, udkom, mens De Gule Veste demonstrerede.