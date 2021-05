»Selvfølgelig vinder Olga Ravn Booker-prisen«: »Det er en underlig lille science fiction-bog, men den siger noget universelt om at være menneske på en poetisk original måde«

Bogfolk Om Olga Ravns 'De ansatte': »Selvfølgelig vinder hun Booker-prisen«: Om Olga Ravns 'De ansatte': »Selvfølgelig vinder hun Booker-prisen«: Om Olga Ravns 'De ansatte': »Selvfølgelig vinder hun Booker-prisen«: Henter… 25:58 BLIV ABONNENT, OG LYT MED Du skal være abonnent for at lytte til denne automatiske oplæsning. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Login

Fra Oscar til Olga. Thomas Vinterberg kom på alles læber med sin gyldne filmstatuette, men når 'The International Booker prize' uddeles om en måned, kommer folk på fornavn med forfatteren til ’De ansatte’, den snurrige science-fiction-roman som Olga Ravn har begået. Det er sikkert og vist.

I hvert fald ifølge Bogfolk, som i den seneste udgave har besøg af Alexander Vesterlund, som anmeldte bogen her i avisen, da den udkom i 2018 og stadig er begejstret. Det er ikke hverdagskost, at en dansk udgivelse havner på den prestigefyldte bogpris’ shortlist, men det overrasker ikke Vesterlund:

»Det er en underlig lille kryptisk science fiction-bog, men den siger noget universelt om at være menneske på en poetisk meget original måde. Bogen er et kæmpe forsvar for kunsten«.

’De ansatte’, som Ravn kalder en arbejdspladsroman fra det 22. århundrede, foregår på ’det sekstusinde skib’, som befinder sig på en planet, der kaldes ’Nyopdagelse’ et sted langt ude i rummet, hvortil både mennesker og en form for kunstig intelligens er sendt ud for at arbejde.

Nutiden er fuld af begivenheder og hændelser, som kan opfattes som usandsynlige og overraskende, nogle af dem også uhyggelige og mærkværdige. Det kan føles som om, nutiden er temmelig ’fremtidsagtig’, men det mindsker ikke forfatteres lyst til at prøve kræfter med science-fiction-genren i disse år.

Er det en samtidsroman?, spurgte jeg Vesterlund:

»Ja, science fiction-genren er en genre, der siger noget om samtiden ved at placere nogle velkendte forhold i en helt anden som regel dystopisk fremtidsverden. Det gør at man kan stille spørgsmål ved det, vi betragter som helt naturligt«.

Og det gør ’De ansatte’. Faktisk er der ikke ret mange faste kategorier i det univers, hvor handlingen udspiller sig. Det eneste, der står fast, er, at der skal arbejdes, at produktiviteten skal fremmes. Alt andet flyder. Også forhold vedrørende køn og alder og forholdet mellem maskine og menneske. Har jeg overhovedet haft en barndom, spørger en af de menneskelige væsener sig.

Om Olga Ravn modtager 'The International Booker prize' for ’De ansatte’ afgøres 2. juni.

Du kan høre samtalen i playeren ovenfor.