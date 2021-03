Prisbelønnet historiker: »Hvis du vil lave samfundet om, skal du ikke vente på nogen, men gøre som rødstrømperne«

Bogfolk Pernille Ipsen: »Hvis du vil lave samfundet om, skal du ikke vente på nogen« Pernille Ipsen: »Hvis du vil lave samfundet om, skal du ikke vente på nogen« Pernille Ipsen: »Hvis du vil lave samfundet om, skal du ikke vente på nogen« Henter… 35:25 BLIV ABONNENT, OG LYT MED Du skal være abonnent for at lytte til denne automatiske oplæsning. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Login

Pernille Ipsen har fået mange læsere og allerede opnået stor hæder med bogen ’Et åbent øjeblik’, hvor hun selvbiografisk fortæller om de syv kvinder fra Rødstrømpebevægelsen, hun kaldte ’mor’ som lille pige.

Hun voksede op med dem i kvindekollektiver i København i begyndelsen af halvfjerdserne, dengang alt synes at være muligt.

»Det faldt os slet ikke ind, at der var noget, vi ikke kunne«, som en af kvinderne i bogen, der blev nomineret til Politikens litteraturpris, udtrykker det.

I Bogfolk fortæller Ipsen, der er historiker ved universitetet i Wisconsin, om den indsigt i sociale bevægelsers betydning, som arbejdet med bogen har givet hende.

Både hvad angår klima og raceforhold er der så fantastiske ting i gang, siger hun, at man godt kan tale om, at vi befinder os i et åbent øjeblik, men faktisk er det ikke så afgørende, for man skal ikke gå og vente på, at det åbne øjeblik bliver annonceret:

»Man skal hellere bare kaste sig ind i alle de små og store aktiviteter og sprede idéer. Og acceptere at de små handlinger betyder rigtig meget. I stedet for at vente på den store forkromede overskrift om, at nu går vi gang. Rødstrømpebevægelsen var i den grad en spredt bevægelse, som poppede op mange steder samtidig, og som ikke ventede på at få at vide, at nu er det åbne øjeblik i gang«, siger Pernille Ipsen.

I interviewet fortæller hun også om den væbnede revolution, som hendes rødstrømpe-mødre troede ville komme. Ipsen, der også beskæftiger sig med kønsforskning, kommenterer også på #metoo og de skred, der er i opfattelsen af kønnene:

»I dag mener jeg ikke, at det er muligt at tænke femininitet som adskilt fra maskulinitet«, siger hun. Med udgangspunkt i sin egen opvækst og med adresse til nyslåede børnefamilier peger hun på behovet for flere fortællinger om, hvordan man kan lave en familie:

»Der er er mange flere muligheder end dem, man lige bliver præsenteret for. Men det glemmer man, når man står der med det nyfødte barn. Så begynder man at reagere efter de normer, man er indpodet med. Der har altid været andre slags familier end den gængse«.

Som professionel historiker gjorde Pernille Ipsen sig mange tanker om, hvordan hun skulle skrive sin bog, og hun føler sig som del af et tidehverv, som på flere områder vil ændre vores opfattelse af, hvad det er for en fortid, vi er rundet af:

»Hvis du spørger mig, om der er brug for en omskrivning af dansk og amerikansk nationalhistorie, så er svaret ’Ja, det er der i den grad’«.

Hun tilføjer: »Og det er i fuld gang«.

Du kan høre hele Bogfolk-interviewet med Pernille Ipsen i playeren foroven.