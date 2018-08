Sådan vender man Trumps håndlangere imod ham Hør ugens sidste afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Donald Trumps personlige advokat har i strid med loven betalt en tidligere pornoskuespiller for at tie om en affære, hun hævder at have haft med Donald Trump. Og det kan blive farligt for præsidenten.

For det ligner en strategi hos den særlige undersøger, Robert Mueller, af russernes indblanding i det amerikanske præsidentvalg: Først hænger man en fra Trumps inderkreds op på andre lovbrud. Dernæst presser man ham til at afsløre, hvad han ved om den russiske forbindelse.