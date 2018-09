Udanske Bank? Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Er Danske Bank en flok særligt griske, umoralske pengemænd? Eller er det bare på tide, at vi andre fatter, at man ikke bliver et ordentligt menneske alene af at gå i jakke og slips, og at også bankdirektører lettere lader sig friste, når snyd betaler sig?