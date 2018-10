25. oktober: Spillet om Khashoggi Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

I ugevis har verden fulgt Jamal Khashoggis tragiske skæbne, da han 2. oktober gik ind i det saudiarabiske konsulat i Istanbul. Og aldrig kom ud igen. Imens er der foregået et kynisk, storpolitisk spil. Et spil mellem Saudiarabien, Tyrkiet og USA, som alle forsøger at bruge drabet på Khashoggi til deres egne formål.