20. november: Glutenkrigen Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Kampen om gluten er igen brudt ud, efter at ny forskning har vist, at der måske alligevel er noget om antigluten-folkets mavefornemmelse. Hvor efterlader det fødevaremyndighederne, der hidtil har forsvaret gluten? Er vi efterhånden helt holdt op med at lytte til dem?