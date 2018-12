3. december: Dit Netflix-forbrug skader klimaet Hør dagens afsnit af 'Du lytter til Politiken'.

Streaming er blevet afsindig populært. Men når du streamer, bruger du masser af strøm på at trække serier, musik og podcasts hjem til din skærm fra datacentre i hele verden. Det er et stort, men samtidig overset problem for klimaet. Hvad gør Netflix, Spotify, Google og Facebook ved problemet?