30. januar: Familielægens fallit 28:52

Regeringen har opgivet at true og prøver nu i stedet at lokke de praktiserende læger til at samarbejde i stedet for blot at være konger af egen klinik. Men hvorfor er det egentlig små, private erhvervsdrivende, der passer indgangen til vores sundhedssystem? Og hvordan kommer vi andre til at mærke forskellen på familielægens nye rolle?

Med Politikens nyhedspodcast ’Du lytter til Politiken’ i ørerne vil du på 20 minutter få én særligt udvalgt, aktuel historie leveret som levende lydfortælling mandag til fredag. Podcasten ligger klar hver dag kl. 6. Dagens gæst: Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken. Dagens vært: Nils Thorsen.