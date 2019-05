Hør podcast: Vaccineskræk - en ny epidemi? Hør podcast: Vaccineskræk - en ny epidemi? Hør podcast: Vaccineskræk - en ny epidemi? Henter… 25:51 Bliv abonnent, og lyt med Du skal være Politiken-abonnent for at lytte til denne podcast. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Log ind

Indtil for nylig var mæslinger så godt som udryddet over næsten hele den vestlige verden. Også i Danmark. Men nu er den ekstremt smitsomme børnesygdom på vej tilbage. Hvorfor fravælger forældre at vaccinere deres børn? Hvilke konsekvenser har det – for dem og for os andre?

