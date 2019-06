3. juni: Ny speedwayfilm - egoernes mudderkamp

I denne uge er der premiere på dokumentarfilmen 'Kongernes fald' om dengang, Danmark pludselig opdagede en besynderlig ny sport. Og speedway i et par årtier holdt det halve kongerige klistret til tv-skærmen. Det hele begyndte med en lun fyr fra Haderslev ved navn Ole Olsen, som kørte stærkt. Filmen foregår i hans storhedstid og følger den indædte rivalisering mellem hans to arvtagere Hans Nielsen og Erik Gundersen. Politikens Bo Søndergaard har besøgt dramaets tre hovedpersoner for at høre, hvordan det hele tager sig ud i bakspejlet.

