Tyrkiet bomber og sender soldater over grænsen til Syrien i et område, hvor mere end to millioner kurdere bor og tusindevis af flygtninge opholder sig. Men hvorfor angriber Tyrkiet? Hvordan banede Trump vejen? Og har Europa bare tænkt sig at se passivt til?

Vi hører gerne fra dig, skriv til: dulyttertilpolitiken@pol.dk

Du lytter til Politiken Med Politikens nyhedspodcast ’Du lytter til Politiken’ i ørerne vil du på 20 minutter få én særligt udvalgt, aktuel historie leveret som levende lydfortælling mandag til fredag. Podcasten ligger klar hver dag kl. 6. Dagens gæst: Anders Jerichow, seniorkorrespondent på Politiken. Dagens vært: Gudrun Marie Schmidt.

Kan du kun høre DLTP mandag og fredag, og er du ked af at gå glip af alle de andre interessante afsnit af podcasten, kan du tegne et abonnement på Politiken her.