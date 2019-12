Mattias Tesfaye satte ild til debatten, da han i denne uge luftede muligheden for at afskaffe au pair-ordningen. En rapport viste nemlig, at næsten ni ud af 10 au pairer kommer fra Filippinerne. For at tjene penge. Men hvad var den oprindelige tanke bag ordningen?

