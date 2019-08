Skal du flytte hjemmefra? I ny podcastserie får du gode råd til alt fra boligjagt og penge til mad og roomies

Sexlyde fra din nabo, spotvarejagt i Netto og sure opkald fra din bankmand. Der venter både bøvl og brusende lykke, når du flytter hjemmefra for første gang.

Heldigvis er der hjælp at hente i den nye podcastserie ’Hjælp, vi flytter hjemmefra’. I fem afsnit undersøger de to værter, Rasmus Helmann og Anna Winsløv, hvordan du nemmest flytter hjemmefra, og hvordan du undgår de værste begynderfejl. Undervejs tager de dig med på en flyttetur, et madeksperiment og besøg i et kollektiv, og så snakker de med to journalister fra Politikens forbrugerredaktion, der gør dig klogere på alt det vigtigste i dit nye liv.

Herunder finder du de fem afsnit:

Du har besluttet dig for at flyve fra reden. Du vil stå på egne ben. Du vil finde en bolig. Men hvordan gør man det? Hvad kan betale sig? Og hvad skal man vide, før man siger ja eller nej til en lejlighed eller et værelse? Det handler første afsnit af podcasten om.

Hør podcast: Sådan finder du en bolig (1)





Nu har du endelig fundet et sted at bo. Hvordan flytter du så bedst og billigst? Hvad kræver en flytning af forberedelse? Og hvordan får du vand, varme, internet og post i dit nye hjem? Det får du svar på i andet afsnit af podcasten, hvor du også kan høre hvordan det gik, da 20-årige Stine flyttede både ting og tilværelse fra trygge rammer i Virum til ny lejlighed i Ørestaden.

Hør podcast: Sådan flytter du - og får vand, varme og internet (2)





Du er nu faldet på plads i nye rammer, men finder hurtigt ud af, at økonomien er presset. I tredje afsnit kan du blive klogere på, hvad du kan gøre for at få økonomien til at hænge sammen - så du også kan få råd til at gå på café eller drikke øl med vennerne ind imellem.

Hør podcast: Sådan får du styr på pengene (3)





Når økonomien er presset, er det heller ikke altid nemt at få ordentlig mad på bordet. I fjerde afsnit får du serveret en række tips og tricks til at begrænse madbudgettet uden at nøjes med pasta og ketchup, og så kan du høre hvordan det gik, da vært Rasmus Helmann forsøgte at leve for 300 kroner i en hel uge.

Hør podcast: Sådan får du god, billig mad (4)





Femte afsnit handler om det at bo sammen med andre. Det kan være vildt sjovt, men også tricky: Hvor tit skal der gøres rent? Må kærester komme på besøg? Er det o.k. at låne en andens æg i køleskabet? Kom med på besøg i et kollektiv på Nørrebro og få en række råd, der gør dig til en god og rummelig roomie.

Hør podcast: Sådan bliver du en god roomie (5)