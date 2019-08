52 minutters klik, kærlighed og knuste hjerter: Hør 14 kærlighedshistorier fra Politikens læsere

Politiken har inviteret læserne til at fortælle om mødet med deres livs kærlighed. Her er alle 14 kærlighedshistorier samlet i én podcast.

Størst af alt er kærligheden, og heldigvis rammer den på et tidspunkt de fleste af os. Problemet er, hvordan man finder den. Og bevarer den. Politiken har inviteret læserne til at fortælle om mødet med deres livs kærlighed. Du kan blandet andet høre om Henning Nielsen, der satte en kontaktannonce i Politiken, hvor han eftersøgte en livsglad enke. Om Katrine, der var bange for at slå op med sin kæreste, men gjorde det. Og så kan du høre historien om, hvorfor det slog klik for Lars i et overfyldt tog, og hvad han gjorde ved det.