Heksetillægget: Heksen har adgang til alt det, vi andre er ved at miste

Heksen har adgang til alt det, vi andre er ved at miste Heksen har adgang til alt det, vi andre er ved at miste Heksen har adgang til alt det, vi andre er ved at miste Henter… 74:01

»Jeg elsker at kalde mig selv for heks, men jeg synes også, at der er en smerte i det«, siger forfatter Olga Ravn, når snakken falder på at blive kaldt eller at kalde sig selv for heks. En smerte, fordi det betyder, at der er steder, man ikke hører til - eller er uvelkommen - men samtidig en glæde eller tryghed, fordi betegnelsen også er et fællesskab. Et fælleskab for alle dem, der har været udenfor eller er uvelkomne. Et sted at høre til for outsiderne.

Ugens panel består af forfatter og hekseskolerektor Olga Ravn, hobby-astrolog Marianne Gellert og Linea Maja Ernst, anmelder og kulturskribent på Weekendavisen. Alle tre er vokset op med at se Dannie Druehyld på TV - både i TV-avisen og Snurre Snups Søndagsklub - og så har de alle tre nørdet hendes legendariske 'Heksens håndbog' fra 1983.

De taler om det kulturfænomen, Dannie Druehyld var i deres barndom, hvordan de selv praktiserer magi, og hvordan vi også i dag kan bruge hekseri. De guider dig gennem Dannie Druehylds magiske og humoristiske visdom og taler om det fællesskab, de mødes om i hekse-figuren.

Ugens anbefalinger

1. Læs Shahrnush Parsipurs bog 'Kvinder uden mænd', der udkommer i dansk oversættelse 7. juni. Parsipur lever i eksil, men kommer på Louisiana Literature 2. Hør 'Ceremony, Relationships And Communal Living (with Shaman Wendy Mandy)', afsnit 74 i podcastserien 'Under the skin'. Værten, Russel Brand, er lidt irriterende, men hans gæst er shamanen Wendy Mandy, som er helt fantastisk. 3. Tag toget til Mungo Park i Lillerød og se den rørende forestilling 'Fejring af et godt menneske', der er en monolog skrevet af forfatter Mathilde Walter Clark. 4. Lyt til 070 Shake! Hun spiller på Distortion Ø 31. maj. Lyt til nummeret 'Morrow' her. Vis mere

Ugens panel

1. Olga Ravn, forfatter 2. Marianne Gellert, arbejder på Johan Borups højskole i København og er vært på astrologi-podcasten Astropod 3. Linea Maja Ernst, anmelder og kulturskribent på Weekendavisen Vært: Lucia Odoom