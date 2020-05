Mens Poptillægget var på ferie: Yahya Hassan, 'Normal People', Fiona Apple og Absolute Music-gate

Ugens anbefalinger fra lyttere og panel

1. Dyk ned i gotisk populærkultur som hjælp til at bearbejde følelser, særligt romanen 'The Haunting of Hill House' Shirley Jackson

2. Se DR3-serien 'Den utrolige historie om Alexander Blomqvist'

3. Lyt til Stevie Wonder-pladen 'Where I'm Coming' From' fra 1971

4. Hør musikpodcasts om Fiona Apple og hendes nye album: 1. 'All Songs Considered' af NPR, som gennemgår musikalske referencer på albummet. 2. 'Still Processing', hvor to kulturskribenter fra The New York Times begejstret taler om pladen og sammenligner den med bl.a. Beyonce's 'Lemonade. 3. 'Switched On Pop', hvor to musiknørder kigger med musiktekniske øjne på pladen og på f.eks. koblingen mellem 'Måneskinssonaten' og åbningsnummeret.

5. Læs essaysamlingen 'Little Virtues' af Natalia Ginzburg og den danske oversættelse af Eileen Myles' 'Chelsea Girls'

6. Lyt til det canadiske band Austras nye album 'HiRUDiN'

7. Se serien 'Never Have I Ever' på Netflix

