Pundik, ved du, om du har slået nogen ihjel? »Det vil jeg da håbe«

Herbert Pundik

I 1943 flygtede han med sin familie til Sverige.

I 1948 deltog han i krigen efter udråbelsen af staten Israel.

Sammen med sin kone Sussi og deres søn Uri emigrerede han til Israel i 1954. Senere fik de også sønnen Ron og datteren Michal.

Han skrev for den israelske fagbevægelses avis Davar, var i 1955-1965 også korrespondent for Information og fra 1965 reporter for Politiken, som han blev chefredaktør for i 1970 og næsten 24 år frem - stadig dog med bopæl i Tel Aviv.

Blandt flere hædersbevisninger har han modtaget Cavlingprisen.

Pundiks søn Uri faldt i Yom Kippur-krigen i 1973. 20 år senere var hans anden søn, Ron, en af hovedmændene i de hemmelige forhandlinger, som førte til Oslo-aftalen mellem Israel og palæstinenserne.

Vis mere