Ramt af livet: »Jeg står her stadig og forstår ikke helt hvorfor«

Fortalt til Lars Igum Rasmussen

Jeg har nærmest altid følt, at mit liv har været én stor kamp, der aldrig slutter. Jeg tørster så meget efter stabilitet og faste rammer. Jeg har altid drømt om normale forældre, at jeg selv var normal, passede ind, og at folk kunne lide mig.

Det er, som om nogle mennesker bare går lidt lettere gennem livet, mens vi er nogle, der vist skal testes igen og igen og igen. I min verden er jeg alene om det hele, og jeg har ingen at læne mig op ad.

Jeg uddannet i sprogpsykologi fra universitetet og vildt glad for mit job i en større halvoffentlig virksomhed, hvor jeg knokler 50-60 timer. Det giver mig formål, men letter ikke det store i mit privatliv.

Jeg er født i Farum, og mine forældre var meget venstreorienterede. Min mor og far havde hver sin datter fra tidligere ægteskaber, og de blev skilt, da jeg var 4-5 år. Jeg boede primært hos min far og nye stedmor, og min halvsøster fra min mors tidligere forhold også flyttede med derhen.

Far var sådan en superkommunist, så jeg skulle selv tage bussen tværs gennem Farum til børnehaven, da jeg var under 5 år. Jeg skulle jo lære at klare mig selv, jeg skulle hærdes, syntes han. Jeg skulle også selv smøre madpakke, og det hader jeg i dag.

Min far ville skabe stærke mennesker, der kunne bidrage positivt til det socialistiske samfund, men han fik børn med angst, der har haft svært ved at passe ind nogen steder. Sjovt, ikke?

Han elskede mig og troede på mig, men sagde det aldrig. Når jeg fik 13 i skolen og ville have ros, gjorde han aldrig et stort nummer ud af det. »Selvfølgelig får du 13«, sagde han bare og gav mig følelsen af, at jeg ikke kunne imponere ham. Mit snit fra universitet i 2016 var 11,7, fordi jeg fik ét enkelt 10-tal. Da var han død, men jeg overvejede længe at tage til Møns Klint, hvor han havde boet, og glad råbe: Far, se mig nu!

Min opvækst har ikke været normal, men der skete også mange gode ting med ølejre, mange mennesker på besøg, masser holdninger. Men også mange forandringer og mange flytninger. Måske min opvækst har været mere eller mindre dysfunktionel. Måske. Vi gik også i terapi flere gange som familie. Det gjorde man jo på venstrefløjen dengang, og vi har altid analyseret en masse og snakket.

Sprogpsykologi handler jo også om at forstå hinanden gennem sproget og om evnen til at kunne sætte sig ind i andre menneskers perspektiv. Vi var nok bare ikke så gode til det i praksis.

Min mor bevægede sig hen i den alternative behandlerverden, og der er mange ting med hende, der er svære for mig, men som jeg ikke har lyst til at tale om her.

Præstedatter på landet

Inden jeg fyldte 8 år, havde jeg boet fire steder i Farum. Og da jeg var 11 år, flyttede jeg med mor og hendes nye mand, der var præst, og hans datter fra et tidligere forhold til Gadbjerg ved Vejle. Så blev vi en rigtig præstefamilie, og jeg blev præstedatter. Jeg ved egentlig ikke helt, hvorfor jeg flyttede med.

Første skoledag i 5. klasse kom jeg med mange armbånd op ad armen og hullede cowboybukser direkte fra hovedstaden og ind i en klasse, hvor alle de jyske pigerne sad helt stille i deres fine kjoler. Jeg har altid været hende den store og sære fra København, der stak ud. Jeg har været vellidt hos børn og voksne, men har også følt mig alene og anderledes.

Få år senere, i 8. klasse, begyndte jeg på efterskole og flyttede faktisk hjemmefra allerede der, så siden jeg var 14, har jeg skullet klare mig alene.

Julie Meyer Ingemansson Alder: 41 år Beskæftigelse: Kommunikationskonsulent i stor halvoffentlig organisation Bopæl: Amager Civilstand: Single, mor til voksen fortsat hjemmeboende søn

Jeg har det meste af livet lidt af angst, og en af de første oplevelser, jeg husker, var, da jeg var 15 år, gik på efterskole og skulle besøge min far på Møn. I bussen kastede jeg pludselig op, noget omgangssyge, og jeg havde det virkelig dårligt. Jeg blev hentet af ham på stationen, men han viste ikke rigtig nogen omsorg. Ikke noget ’gud, min skat, er du okay?’ Jeg måtte bare klare mig selv, sådan er jeg jo vokset op. Det var sgu lidt i modsætning til den der socialistiske tankegang.

Siden har jeg også haft helbredsangst, flyskræk og angst for at kaste op. Jeg tør stadig ikke spise skaldyr og mandler af frygt for en allergisk reaktion; jeg ved jo godt, at det er irrationelt, men sådan har jeg det. Jeg har også haft episoder med panikangst.

At jeg bekymrer mig lidt for meget og har tolket for meget på min krops signaler, tror jeg mest af alt, jeg har lært af min mor, der også er ret god til at bekymre sig. Jeg begyndte nok i teenageårene at blive lidt for opmærksom på min krops signaler og gjorde et lidt større nummer ud af det end nødvendigt. Så angst har altså ligget som en strøm gennem mit liv.

Jeg fik en efterfødselsdepression, så fik Victor meningitis som 1-årig, og det tog megahårdt på mig. Som en reaktion på det gik min angst amok; jeg blev jo vildt bange for at dø, så det startede nok min helbredsangst

Jeg havde også mange skift i min ungdom. Først to efterskoler, så et halvt år som au pair i Hamburg, da jeg var 17. Derefter flyttede jeg ind hos min søster i Aarhus og startede på gymnasiet, hvor jeg kun gik kort tid. Så et år på McDonald’s, inden jeg forsøgte mig med daghøjskole et år tid uden held.

Da jeg var 22, flyttede jeg til Ringkøbing med min daværende kæreste, Karsten, og begyndte på handelsgymnasiet, som jeg heller aldrig fuldførte. Jeg fødte nemlig Victor og blev ung mor.

Jeg fik en efterfødselsdepression, så fik Victor meningitis som 1-årig, og det tog megahårdt på mig. Som en reaktion på det gik min angst amok; jeg blev jo vildt bange for at dø, så det startede nok min helbredsangst.

Årene i Ringkøbing var svære, og jeg havde aldrig følt mig så ensom. Jeg fik diskusprolaps og blev opereret, kom i aktivering på turistkontoret i Hvide Sande, læste hf-enkeltfag på vuc, og året efter kom jeg ind på Journalisthøjskolen, hvor jeg kun gik halvandet år.

Jeg var sammen med Victors far i syv år, men så gik det ikke mere. Victor blev hos mig. Et års tid senere mødte jeg min kærlighed, Truls, og forsøgte mig så med tysk og kommunikation på Handelshøjskolen i Århus. Også uden held. Så da min søn skulle starte i 1. klasse, flyttede vi tilbage til København fra det jyske.

Et hav af ’grønne lykkepiller’

Jeg kom til psykiater første gang, efter jeg fik min søn og depressionen, men fordi jeg havde fået vild hjertebanken af nogle slankepiller, Letigen, tidligere i mit liv, skulle jeg sgu ikke have flere piller. Jeg var jo bange for medicin. Lægerne tilbød mig lykkepiller, men fanme nej.

Jeg er veluddannet, veloplyst, velinformeret, og jeg har altid været overbevist om, at lægernes medicin til psykiske udfordringer blot lægger låg på problemerne. Det tager jo ikke hånd om mine problemer eller lærer mig at leve med dem. Medicin kan godt være nødvendigt for nogle, men ikke mig. Det er jo historierne i mit hoved, jeg skal ændre, det kan medicin ikke gøre.

For nogle år siden forsvandt Julie Meyer Ingemanssons angst ud af det blå. Men hun græder stadig ofte. Hun er bare blevet en grædende person, som hun siger. Sensitiv, men alligevel sært stærk.

For nogle år siden forsvandt Julie Meyer Ingemanssons angst ud af det blå. Men hun græder stadig ofte. Hun er bare blevet en grædende person, som hun siger. Sensitiv, men alligevel sært stærk. Foto: Miriam Dalsgaard

Så jeg har gået til et hav af psykologer og terapeuter: kognitiv terapi, body awareness, psykoterapi, zoneterapi, kraniosakralterapi, bodynamic, ja, jeg har fanme taget min portion af ’grønne lykkepiller’, men intet har hjulpet.

Den kognitive terapi, hvor jeg skulle mærke efter og se bagud, gjorde det nok bare kronisk og selvforstærkende. Jeg lærte at genfinde og mærke alt det ubehagelige igen og igen, og det hjalp intet. Faktisk tror jeg, at al terapien gjorde min angst værre.

For 6 år siden døde Truls ud af det blå. Jeg talte med ham 20 minutter inden, fordi han havde det lidt skidt. Jeg sagde, at jeg ikke ville miste ham. »Det sker heller ikke, Julie, du mister mig aldrig«. Kl. 21.43 blev han erklæret død.

Han havde åbenbart familiært forhøjet kolesterol, så hjertekranspulsåren var helt tilstoppet, og han døde af en blodprop. Et par uger senere fik jeg at vide, at jeg var optaget på Københavns Universitet, og så døde min far et par måneder senere af kræft. De to vigtigste mænd i liv var pludselig væk. Udefra set var det jo rablende sindssygt, at jeg stod som enemor på SU, nystartet på sprogvidenskab og med to nære dødsfald.

Jeg gik i overlevelsesmodus. Jeg var alene og havde ingen mand, jeg kunne læne mig op ad og tude.

Angsten er forsvundet

Jeg slår hele tiden mig selv i hovedet og har gjort det hele mit liv. Derfor har jeg også fundet ud af, at jeg skal have hovedet ud af egen røv. Det lærte jeg, da jeg for tre år siden begyndte i metakognitiv terapi. Det går ud på, at man skal lade være med at mærke efter. Alle fornemmelserne og symptomerne fra kroppen er jo reelle nok, så har man ondt her og der, og det har vi jo alle. Måske behøver man ikke reagere på alle signalerne.

Jeg har forsøgt at lære, at alt det, jeg tidligere himlede op om, nok ikke skal tages så alvorligt. At der nok ikke er noget galt, at jeg bare skal se tiden an og ikke tænke eller mærke efter. Tidligere reagerede jeg jo på alt inde i mig – og manglede en pytknap.

For nogle år siden forsvandt min angst simpelthen. Måske jeg bare har accepteret tingenes tilstand og lært at leve med det, rumme det. Måske er min angst bare gemt væk.

Jeg startede på metakognitiv terapi, efter jeg var gået ned med stress og i en måned havde ligget i sengen med alle de klassiske stressreaktioner. Jeg lå og græd og kunne intet. Og jeg har grædt lige siden. Jeg oplever ikke, at jeg har en depression nu, selv om jeg græder ret ofte. Jeg er bare blevet en grædende person – sensitiv, men alligevel sært stærk. Og jeg giver mig selv lov til at græde, værre er det jo heller ikke, selv om det godt kan være lidt enerverende.

Min livsoplevelse er et eller andet sted blevet til, at jeg aldrig har været god nok. Der er altid en, der er flottere, sjovere, klogere og mere sexet end mig

Jeg er endt som det menneske, mine forældre har lavet. Min livsoplevelse er et eller andet sted blevet til, at jeg aldrig har været god nok. Der er altid en, der er flottere, sjovere, klogere og mere sexet end mig. Jeg tørster efter stabilitet, faste rammer, og jeg bliver tit misundelig. Det er ikke en pæn følelse, det ved jeg, men jeg tør indrømme det. Jeg ser andre være lykkelige, glade, i gode forhold, rejse flere gange om året, have gode steder at bo, dejlige lejligheder og huse og være skønne mennesker. Jeg føler lidt, at livet går forbi mig.

Jeg står her stadig og forstår ikke helt hvorfor. Jeg går tit og spekulerer på, om jeg mon knækker. Og tænker ofte, at der vel er grænser for, hvor meget man kan holde til.

Men min søn har jeg sgu selv lavet. Og han er virkelig et godt menneske, der er godt på vej. Han er snart 20, snart tømrer, totalt reflekteret, får gode karakterer og har en sød kæreste. Han skal aldrig udfylde tomrummet i mit liv. Jeg skal ikke læsse alt over på ham, det er ikke hans job at passe på mig, jeg skal passe på ham.

Han er målrettet. Jeg har godt nok været dygtig i skolen, men er først nu ved at finde vej i livet. Alle omkring mig siger: »Gud, hvor er din søn et dejligt menneske«, og jeg tænker altid: Hvor er det vildt, at jeg har lavet ham! Og bliver helt stolt.