Sundhedsminister: En generation kommer skævt ind i livet Ellen Trane Nørby (V) har nye initiativer på vej for at imødegå dårlig mental sundhed, men erkender at hun ikke kan løse problemet.

»Da jeg var undervisningsminister (2015-16, red.), var det markant at se, hvordan nogle af de allerdygtigste unge piger knækkede. De gik fra høje karakterer til pludselig at få angst, holde op med at gå i skole og ikke kunne være del af deres sociale relationer. De nye tal, jeg nu får som sundhedsminister, viser jo desværre samme tendens, blot dokumenteret i virkelig voldsomme tal. Det bekymrer mig«, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Hvad er mental sundhed Mental sundhed defineres positivt som en trivselstilstand, hvor du udfolder dine evner, indgår i fællesskaber og kan håndtere daglige gøremål.

Du oplever, at du har det godt, overvejende er glad og tilfreds med livet. Og du fungerer i dagligdagen og håndterer almindelige udfordringer, hverdagen byder på. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag tirsdag en stor rapport, der viser, at andelen med dårlig mental sundhed stiger voldsomt. Særligt blandt unge.

I 2013 havde 8,2 procent af de 16-24-årige unge mænd dårlig mental sundhed. Nu, 2017, er 12,9 procent.

På de blot fire år er andelen af unge kvinder med dårlig mental sundhed steget fra 17,5 procent til 23,8 procent.

»Udviklingen bekymrer mig ekstremt meget. Der ligger mennesker bag hvert eneste af de her tal«.

Generelt står det skidt til med danskernes mentale sundhed. I 2010 havde hver tiende dårlig mental sundhed. I 2017 er det nu blevet til hver ottende, viser den nye rapport.

Hvorfor går det så markant den forkerte vej?

»Der er mange grunde, men jeg tror, at sociale medier og vores 24/7-liv påvirker os meget. Og meget negativt. Og nok især de unge. Vi skal alle huske at slukke«.

Fagre nye verden skal styres bedre

Hvorfor er unges brug af mobiler og sociale medier et problem?

»Fordi vi har brug for et frirum. Det er sundt for hjernen med tid til refleksion, hvor man ikke forholder sig til 30.000 ting på en skærm. Og hvor man bliver stresset af alt det, man ikke når, fordi man sætter sine forventninger op. Derfor er det også bredt i samfundet, vi skal have denne debat, for når den fagre nye verden folder sig ubegrænset ud, så griber vi det hele. Men vi har behov for en regulering, ikke lovgivningsmæssig, men i vores bevidsthed, med hinanden og som politikker i skolen, på arbejdspladser og i familien, hvor vi eksempelvis kan aftale, at ingen har telefoner fremme, når vi spiser sammen. Ligesom børns grænser for adgang til skærm, bør diskuteres«.

Foto: PETER HOVE OLESEN Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kommer med to planer i løbet af året, der skal sikre en tidligere og bedre indsats ved mentale problemer. (arkivfoto)

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kommer med to planer i løbet af året, der skal sikre en tidligere og bedre indsats ved mentale problemer. (arkivfoto) Foto: PETER HOVE OLESEN

Når flere er stressede, ængstelige, deprimerede og har søvnproblemer, handler det vel ikke kun mobiltelefoner?

»Nej, selvfølgelig ikke. Men vi skal altså ikke underkende, hvordan 24/7-samfundet præger os. Jeg tror, det var lettere at være barn og ung, som jeg var i 80’erne. Vi vidste mindre om, hvad der skete i verden. Vi vidste, et jerntæppe delte Europa og frygtede, at rensdyr døde i Nordsverige på grund af Tjernobyl, men vi fik ikke død og ødelæggelse ind fra en global verden hele tiden. Og på sociale medier får unge samtidig dopaminfremkaldende (glædeshormon, red.) likes, så deres trivsel i høj grad opgøres i disse likes. Det er ikke godt. Jeg siger ikke, at sociale medier er roden til alt ond, men et af de områder, der påvirker vores mentale sundhed«.

Ikke politikernes skyld

I politikere har siden årtusindskiftet gennemført en stribe reformer, så danskerne føler, at de aldrig har løbet hurtigere. Kan vi behandle os ud af det problem?

»Jeg køber slet ikke præmissen om, at det er os politikere, der har skabt problemet. Samfundet udvikler sig. Det gør det globalt set. Det er altså ikke danske politikere, der har opfundet internettet, Facebook eller sociale medier, der bygger på de samme 'triggere', som også misbrug gør. Vi opnår øget dopamin, når vi får likes. Og unge måler deres popularitet i likes. Tingene er mere komplekse end at skyde skylden på politikere. Det handler om, hvordan vi indretter os«.

Ja, men der har I politikere jo et ansvar?

»Vi har fået et mere produktivt arbejdsmarked med øget brug af digitalisering og nye muligheder. På en stor dansk produktionsvirksomhed blev folk for år tilbage slidt ned fysisk af hårdt arbejde. Det gør de ikke længere. Vi har nu fået nye udfordringer, som vi alle forsøger at tage hånd om og geare vores samfund til. Arbejdstilsynet, der har været med til at sikre et fysisk mere sikkert arbejdsmarked, skal nu fokusere mere på den mentale del, da vi ser nye sygdomsbilleder, som bekymrer.

Serie: Ramt af livet Nedtrykt, ensom, angst, stresset Hver 8. dansker har ifølge Sundhedsstyrelsen lige nu svært ved at overkomme en almindelig hverdag med arbejde, husholdning og sociale relationer. Og det er blot et øjebliksbillede. I løbet af livet kæntrer de fleste af os mentalt i korte eller lange perioder. I en ny serie undersøger Politiken, hvordan vi lever med det, der rammer os. Og hvordan vi kommer videre. Følg med på www.politiken.dk/ramtaflivet eller på vores facebookgruppe.

Men skulle tempoet ikke sættes ned?

»Vi skal jo følge med og kan ikke bare sige, stop udviklingen, vi vil af. Men vi skal forholde os til det. Mange danske virksomheder er globale og alle de digitale muligheder har ændret arbejdstider, da de måske skal matche asiatiske eller amerikanske markeder. Sådan var det jo ikke for nogle år siden. Det er en del af den eksportsucces, vi oplever. Men det påvirker os jo også. Og det stiller nye krav til vores organisering. Vi har indgået partnerskab om mental sundhed med arbejdsmarkeds parter. Så det handler ikke kun om, hvad vi politikere gør, men også hvad arbejdsgiverne gør ansvarsmæssigt, hvilke politikker har man og så videre. Og hvilken samfundsdebat om det her emne har vi, så vi kan få aftabuiseret mentale problemer. Vi taler uden problemer om det brækkede ben efter skituren, men ikke angsten. Det kan få problemerne til at voksne. Og så handler det naturligvis om behandlingssystemet, som er mit område«.

Ingen Quick fix

Ja, du er sundhedsminister, kan du løse problemet?

»Ikke alene. Men jeg kan være med til at understøtte«.

Hvad vil du gøre?

»Der findes intet quickfix, og så går problemerne væk. Men på mit område vil jeg i løbet af året præsentere flere udspil, så vi får organiseret hjælpen til folk med psykiske udfordringer bedre«.

En fremskudt enhed i børne-unge-psykiatrien skal nytænke indsatsen, så unge hjælpes tidligere, og før problemerne vokser sig alt for store.