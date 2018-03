Frit fald: Især unge kvinder mistrives mentalt Unge mellem 16 og 24 år er den gruppe, der har dårligst mentalt helbred og det højeste stressniveau. Især kvinder. Mistrivslen er væsentlig forværret på bare fire år, viser rapport.

I 2013 stod det slemt til, og i 2017 er det kun blevet værre. Hele 41 procent af unge kvinder mellem 16 og 24 år har et højt stressniveau, og det samme gælder for 25 procent af unge mænd.

Det viser tal fra den nye sundhedsprofil, som Sundhedsstyrelsen udgiver i dag. Sammenlignet med den seneste sundhedsprofil fra 2013 er tallene steget markant med hele 8 procentpoint for begge køn på blot 4 år.

»Det er en meget voldsom stigning«, siger Trine Hammershøy, som er direktør for det landsdækkende rådgivningstilbud for børn og unge, Headspace.

Ser man på unges mentale trivsel generelt, så viser sundhedsprofilen, at næsten hver fjerde unge kvinde har dårligt mentalt helbred, mens det samme gælder for hver ottende unge mand. Også her er der sket en væsentlig forværring sammenlignet med tallene fra 2013, hvor det gjaldt hver sjette unge kvinde og hver tolvte unge mand.

Reformer presser unge

Trine Hammershøy er dybt foruroliget, men ikke overrasket. Tallene stemmer godt overens med den erfaring, som Headspace har.

»Siden den seneste sundhedsprofil blev lavet i 2013, er både folkeskolereformen, gymnasiereformen og fremdriftsreformen blevet gennemført. Mange af de unge vender det indad, når de ikke trives, men der er ingen tvivl om, at de bliver presset helt vildt af uddannelsessystemet og andre samfundsmæssige strukturer. Tag alene retorikken. Tidligere hed det et sabbatår, hvis unge holdt pause mellem ungdomsuddannelsen og en videregående uddannelse, mens det i dag kaldes for et fjumreår, hvis et ungt menneske stopper op og mærker efter og tænker sig om«, siger hun.

I Psykiatrifonden peger formand Anne Lindhardt også på samfundsstrukturer, når hun bliver spurgt til årsagen til, at så mange unge mistrives.

»Det er alvorligt og tankevækkende, at især så mange unge kvinder har et dårligt mentalt helbred. Det vidner om et voldsomt pres på deres selvværd. De skal mestre mange ting på én gang. De skal være dygtige, de skal have gode sociale kompetencer, og samtidig bliver de allerede som små piger eksponeret for en overdreven kvindelighed. Ved MGP ser du små piger stille sig frem, som om de var voksne. Selvfølgelig er det sjovt at optræde, men det kan blive til et voldsomt pres, hvis de ikke lever op til den forestilling, de får fra medier og andre om, hvordan de skal være«, mener Anne Lindhardt.

Større forventninger til kvinder

Psykologernes formand, Eva Secher Mathiasen, bider også mærke i, at selv om tallene er høje for begge køn, så er det de unge kvinder, der lader til at have det værst.

»Dels tror jeg, at der er et stort mørketal blandt mændene, for helt generelt har mænd sværere ved at indrømme, at de har det skidt. Men når det er sagt, så har undersøgelser dokumenteret, at der rent faktisk er højere forventninger til kvinder end til mænd ude på arbejdsmarkedet, og det kan være det, der afspejler sig her«.

Eva Secher Mathiasen udtrykker oprigtig bekymring for, at nutidens unge er så disciplinerede og artige og gør alt for at leve op til de krav, der stilles til dem:

»Det er ikke nogen sund måde at være ung på. Der skal være plads til både at skeje ud og til at fordybe sig, tænke sig om og finde ud af, hvem man selv er. I dag er det bare fremad, fremad, fremad«.

Trine Hammershøy fra Headspace giver psykologformanden ret: