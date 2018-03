»Jeg var en glad og frisk ung mand, med kæreste, bil, lejlighed, familie og masser af venner«

I forbindelse med serien ’Ramt af Livet’ har vi tilbudt læsere at dele deres historie. Det har mange valgt at gøre. Vi har læst alle bidrag. Nedenstående fortælling er bearbejdet og publiceret efter aftale med forfatteren. Du kan dele din oplevelse med at blive ramt af livet her.

Sebastian Jørgensen fortæller sin historie:

»En forårsmorgen i 2012, blev jeg efter en bytur ramt af livet. Efter mange vågne timer med høj musik, alkohol, damer og (desværre) narkotika, ramte livet mig på en parkeringsplads i Slagelse. Jeg troede, jeg skulle dø. Sådan en dyb følelse af, at jeg virkelig skulle dø.

På daværende tidspunkt havde jeg ingen ide om, hvad der skete. Bare at jeg skulle dø. Den dag fik jeg et kæmpe slag i ansigtet, uden varsel eller tegn på, at det liv, jeg levede, nogensinde skulle ramme mig så ufattelig hårdt, som tilfældet var.

Serie: Ramt af livet Nedtrykt, ensom, angst, stresset Hver 8. dansker har ifølge Sundhedsstyrelsen lige nu svært ved at overkomme en almindelig hverdag med arbejde, husholdning og sociale relationer. Og det er blot et øjebliksbillede. I løbet af livet kæntrer de fleste af os mentalt i korte eller lange perioder. I en ny serie undersøger Politiken, hvordan vi lever med det, der rammer os. Og hvordan vi kommer videre. Følg med på www.politiken.dk/ramtaflivet eller på vores facebookgruppe.

Jeg var jo en glad og frisk ung mand, med kæreste, bil, lejlighed, familie og masser af venner.

Den morgen på parkeringspladsen viste sig at være starten på en meget lang og ufattelig hård kamp med anfald af ekstrem dødsangst, der kom dagligt og nogle gange så hyppigt som hver eneste time. Det forsatte i månedsvis. Dag ud og dag ind.

Det var også starten på en mørk og lang vandring med en dyb depression, der ikke blot mentalt, men også fysisk kan mærkes på krop og sjæl i dag«.

Hvad gjorde du konkret for at få det bedre?

»I begyndelsen gjorde jeg intet. Jeg ville for alt i verden holde det hemmeligt for min familie og kæreste. Angsten for at blive set ned på eller blive set som en sindssyg, skar mig dybt i sjælen, og måtte for alt i verden ikke ske. Men da mine symptomer gradvist blev meget værre, var jeg til sidst nødt til at krybe til bekendelse og fortælle min nærmeste familie og daværende kæreste om mine symptomer.

De reagerede hurtigt og fik mig bragt til min læge, der kunne fortælle mig, at jeg led af min, på daværende tidspunkt, allerstørste frygt: nemlig psykisk sygdom.

Det var begyndelsen på mange år med psykolog, psykiater, indlæggelser, psykoterapeuter og antidepressiv medicin. Konsultationer som stadig kører hyppigt den dag i dag, fordi jeg håber på en dag at kunne blive fri i min sjæl og fri i mit liv«.

Hvordan påvirker det din hverdag i dag?

»Helt konkret, så er det første tegn på mine udfordringer det daglige indtag af antidepressiv medicin. En medicin, som jeg har måtte sande ikke at kunne klare livet uden, selv om jeg har prøvet. Derudover går jeg hyppigt til konsultation hos en psykoterapeut, og jeg er ofte i kontakt med min læge og min arbejdsplads om min psykiske tilstand.

Men den største og sværeste påvirkning, som i høj grad forfølger mig, er den indre følelse af usikkerhed, utryghed og utilstrækkelighed.

Følelser der gør, at hverdagen meget ofte blive en kamp mod tiden, en kamp mod dagligdagen, en kamp mod forventninger og allervigtigst, en kamp med følelsen af frihed. Disse følelser kommer til udtryk i stress, sygdom, lavt selvværd, søvnløshed, tomhed, og hvor grænsen mellem succes og fiasko er så fin, at den stort set er forsvundet«.