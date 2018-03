Michaels historie: »Jeg har valgt at se min diagnose som en del af min personlighed og ikke som en sygdom«

I forbindelse med serien ’Ramt af Livet’ har vi tilbudt læsere at dele deres historie. Det har mange valgt at gøre. Vi har læst alle bidrag. Nedenstående fortælling er bearbejdet og publiceret efter aftale med forfatteren. Du kan dele din oplevelse med at blive ramt af livet her.

Michael Mondrup fortæller sin historie:

For omkring 40 år siden fik jeg en voldsom depression. Det var mens jeg tog pædagogikum, hvilket gjorde det ekstra belastende. Der var ikke noget, der udløste depressionen, den kom bare, og det var vildt skræmmende. Jeg gik i panik og ikke vidste, hvad jeg skulle stille op. Jeg syntes ikke, jeg kunne byde min familie at have det sådan, og jeg overvejede alvorligt at bede om at blive indlagt. Men det fik min kone heldigvis talt mig fra.

Til alt held havde vi nogle gode venner i opgangen, jeg boede i. De tog sig meget af børnene. Jeg havde en anden god ven, som selv havde været samme tur igennem. Imens havde jeg forsøgt at støtte ham så godt som muligt. Han endte også med at være en stor støtte for mig. På et tidspunkt drak jeg mig fra sans og samling og måtte bæres op af trappen. I tiden efter var mit selvværd ikke eksisterende. Min ven kaldte det klogt for en »patologisk brandert«.

Hvad gjorde du konkret for at få det bedre?

Jeg opsøgte min læge, som gav mig noget medicin mod depressionerne. Medicinen gjorde, at jeg nogenlunde kunne fungere, men jeg havde det stadig elendigt. Derfor opsøgte jeg studenter-rådgivningen i Århus og kom over et par omgange i et gestaltterapeutisk forløb. Det var sindssygt hårdt, men det gav mig nogle redskaber til at håndtere depressionerne, så jeg ikke gik i panik over dem. Siden har jeg været i kontakt med diverse psykiatere og psykologer og har fået diagnosen maniodepressiv, som det hed dengang.

Hvordan påvirker det din hverdag i dag?

For omkring 10 år siden begyndte jeg på antidepressiv medicin. Det skal jeg nok regne med at tage resten af livet. Jeg har prøvet at stoppe med dem en gang, og det fik slemme følger. Men jeg har valgt at se min diagnose som en del af min personlighed og ikke som en sygdom.