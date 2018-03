Cæcilies historie: »På få minutter frådede jeg alle pizzaresterne for derefter med hjælp fra den forkerte ende af min tandbørste at forcere pizzaen tilbage op og ud i toilettet«

Cæcilie Lippert-Rasmussen fortæller sin historie:

Jeg var 17 år og var lige begyndt i 2.g. Overgangen fra teenager til ung kvinde havde i løbet af det første gymnasieår særligt manifesteret sig som ekstra kilo på min ellers spinkle krop.

Motiveret af synet af succesfulde og tynde jævnaldrende tabte jeg mig 8 kilo på et par måneder. Julen, min favorithøjtid, nærmede sig, og 1. januar vejede jeg igen 64 kilo, som jeg gjorde før gymnasiet.

Sulten og frustreret så jeg min søster levne en halv kebabpizza, og jeg mærkede en hidtil uoplevet sindstilstand. Verden omkring mig stod stille. På få minutter frådede jeg alle pizzaresterne for derefter med hjælp fra den forkerte ende af min tandbørste at forcere pizzaen tilbage op og ud i toilettet.

Det blev startskuddet til syv forfærdelige år med bulimi. Det at have en spiseforstyrrelse var i sig selv selvsagt svært. Men noget af det sværeste var helt klart oplevelsen af omverdenens og særligt min families magtesløshed. Det føltes, som om de var ligeglade, og det bidrog til at vedligeholde min sygdom.

Det var, som om ingen havde sproget til at tale med mig om det. Det havde jeg bestemt heller ikke selv - det var jo ikke noget, jeg havde lært i skolen. Jeg havde intet begreb om mental sundhed.

Jeg blev student, havde et ulykkeligt sabbatår og begyndte kort efter på statskundskabsstudiet. I mellemtiden blev mine forældre skilt, min far fik en ny kone og børn, og jeg var stadig syg. Jeg var begyndt i psykiatrisk behandling, men droppede ud igen. Alle i min familie var tyngede, men vi havde svært ved at tale om det. Det var, som om overskuddet var lig nul.

Selv om jeg var et voksent menneske og var flyttet hjemmefra, havde jeg brug for mine forældre som et lille barn. Jeg kunne ikke sove om natten, fik antidepressiver og blev til en zombie. Nu kunne jeg ikke være vågen. Jeg måtte sige mit studiejob op og flytte hjem til min mor. Jeg ønskede at droppe ud af studiet – det var ikke det rigtige for mig.

Hvad gjorde du konkret for at få det bedre?

Jeg ramte bunden i 2014. Jeg troede, jeg havde været der længe, men pludselig gik det op for mig, at hvis der ikke skete noget nu, kunne jeg ikke fortsætte med at leve. Jeg sagde til min mor, at nu blev hun og min far nødt til at hjælpe mig. Kort tid efter sendte jeg en ærlig besked til alle mine nærmeste venner om, hvordan jeg virkelig havde det.

Jeg havde gået alene med det i alle disse år, fordi jeg troede, jeg ikke fortjente bedre. At råbe om hjælp på dette tidspunkt var et råb om hjælp til at overleve. At åbne op for mit inderste og gøre krav på deres omsorg åbnede op for en helt ny verden. En verden, hvor man kunne tale sammen om de sværeste ting. Jeg er i dag ikke et sekund i tvivl om, at dét, at jeg udviklede et sprog og tvang min familie til det samme, er forklaringen på, at jeg sidder her i dag, glad og rask.

Hvordan påvirker det din hverdag i dag?

Jeg er blevet temmelig erfaren udi at tale om det svære. Det åbner op for hårde, men givende samtaler med andre mennesker. Jeg er meget reflekteret omkring mit eget følelsesliv i dag: Det er en styrke, men det kan også føles som en byrde.

Mest af alt tror jeg, at det er mit værn mod, at fremtidens uundgåelige udfordringer får lov et eskalere som før. Jeg studerer psykologi i dag og ønsker med mit studie for det første at tilbyde rum for andre til at tale om de svære følelser, men også generelt at bidrage til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at vi som samfund lærer, hvad der er svært, og hvordan vi taler sammen om det.