Brevveksling mellem Nørmark og Lumholt: Er stress din egen skyld? Det er en myte, at konkurrencesamfundet stresser os, og at børnefamilier segner af stress. Vi arbejder faktisk meget lidt, til gengæld sætter vi hver især barren for højt og presser os selv, skriver antropolog Dennis Nørmark. Men journalist Karen Lumholt er fundamentalt uenig: Hold nu op med det sludder om de speltbrødsbagende, maratonløbende forældre, som jeg aldrig har mødt. Det er samfundet, der presser os i bund, svarer hun. De fortsætter ved et debatmøde 27. marts.

1. Kære Karen

Forleden kunne vi læse, at hver femte PFA-kunde har følt sig psykisk belastet på grund af stress inden for de seneste to uger. Det er et alvorligt tal, og andre undersøgelser bekræfter det. Der er ingen tvivl om, at mange mennesker føler sig ekstremt presset, og flere af dem skriver ind til Politikens debatsider med indlæg som ’Vores jagt på effektivitet tager livet af os’, ’Hjælp os børnefamilier, inden vi segner af stress’ eller ’Jeg får kvalme af konkurrencesamfundet’.

En del af disse peger på, at arbejdsmarkedet stiller stadig større og større krav, men problemet med dette fokus er, at den kun meget dårligt understøttes af fakta.

Danskerne har ifølge OECD den bedste balance mellem arbejdsliv og fritid, vi arbejder i gennemsnit betydeligt mindre end andre her i verden, vi har aldrig brugt så meget tid på vores børn, som vi gør nu, vi har aldrig haft så meget fritid, samtidig med at vi aldrig har talt så meget om, at vi har travlt.

Udlændinge konstaterer lamslået, at arbejdspladsen er støvsuget for folk efter kl. 16.00 i virksomheder, hvor det er mere sandsynligt, at chefen bekymrer sig om, at du arbejder for meget, end at du arbejder for lidt. Et eller andet stemmer ikke.

Vi tror, at vi kan og bør nå mere, end vi reelt kan. Det er ikke vores arbejdsmarkeds skyld Dennis Nørmark

Eller måske gør det. Måske er vores slavelejr ikke vores arbejdsgiver, men en slavelejr, vi bærer rundt på i vores egne hoveder. Vi har aldrig haft så mange distraherende tilbud som i dag, men vi har heller aldrig tidligere sat barren for os selv så højt som nu. Vi skal være slanke, sunde, kunne lave gourmetmad, holde aktive ferier, benytte os af byens tilbud, have mange børn og samtidig ikke være så voksenkedelige, at vi ikke kan gå ud. Vi skal lave frivilligt arbejde, løbe maraton, bage vores eget rugbrød og lave kvalitetsaktiviteter som fingermaling og skattejagt i skoven med ungerne, når vi har fri.

Vi insisterer på, at vi gør karriere, når vi reelt bare har et arbejde, og skaber en travlhedsdiskurs omkring os selv, når ’hvad så, har du travlt?’ efterhånden har erstattet mere gængse spørgsmål til andres velbefindende. Vi overvurderer konsekvent, hvor meget vi arbejder, fordi vi har fyldt vores arbejdsliv med så mange møder, e-mails, rapporteringer, kontroller, PowerPoint-præsentationer, og andre ligegyldige aktiviteter, at arbejdet føles mere tidskrævende, end det er, fordi det reelt er uden mening.

Ja, vi har alt for travlt. Men det skyldes at vi bruger vores fritidsliv som et udstillingsvindue for os selv, beskæftiger os med bullshit-arbejde, der ingen forskel gør her i verden, og fordi vi tror, vi kan og bør nå mere, end vi reelt kan.

Det er ikke vores arbejdsmarkeds skyld. Der er os selv, der skal kræve et meningsfuldt arbejde, vove at sende barnet af sted med det samme i madpakken fem dage i træk og skære ned i de godt 7,5 timer, vi i gennemsnit bruger på medier om dagen. Det er os selv, der er kilden til vores stress.

Med venlig hilsen, Dennis

2. Kære Dennis

Du skriver, at bullshit-arbejde, der ikke fører til noget, stresser os. Men dermed erkender du jo, at arbejdsmarkedet er en kilde til stress: Mange må gå på arbejde og handle stik imod deres faglige etik og personlige erfaring eller blik for helheden.

Globalisering, digitalisering og en unødvendig bureaukratisering får især de unge til at arbejde grænseløst 24/7. De nyuddannede stresses af det prekære, atypiske arbejde uden faste ansættelser.

Vi står midt i en industriel revolution, der nedlægger lokalsamfund, arbejdspladser og professioner og centraliserer både kultur og velfærd.

Når mennesker mister de fællesskaber, der betyder mest for dem, bliver de syge.

At den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i Danmark er mindre end i andre OECD-lande, skyldes dels den høje andel af 15-25-årige, som er på arbejdsmarkedet på deltid.

Men det skyldes især, at vores kvinder har den højeste erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens i EU. Finansministeriet forklarer i en redegørelse fra 2017, at jo flere kvinder, der er på arbejdsmarkedet, des lavere må en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid være. Ellers hænger familierne ikke sammen. Hvilket også forklarer, hvorfor mange holder fri i Danmark efter kl. 16 – til gengæld sidder de hjemme foran computeren om aftenen.

Kvindernes rekord på arbejdsmarkedet betyder, at danske børn er de mest institutionaliserede i verden. 9 ud af 10 småbørn er i institution Karen Lumholt

Ikke desto mindre er forældre dem, der arbejder mest i Danmark. Ifølge arbejdsmarkedsforskeren Thomas P. Boje fra RUC arbejder mødre 36 timer i snit og fædre 42 timer i snit. Derudover pendler vi 10 procent mere på 10 år.

Kvindernes rekord på arbejdsmarkedet betyder, at danske børn er de mest institutionaliserede i verden. 9 ud af 10 småbørn er i institution. Det er klart, at vi overkompenserer for vores fravær i dagtimerne ved at stille store krav til os selv som forældre, når vi så er sammen med vores børn. Danske forældre stiller latterligt høje krav til sig selv – men jeg forstår, hvorfor de gør det.

Klicheen om de speltbrød-bagende, maratonløbende forældre, som jeg aldrig har mødt, må snart være død. Der skal mindre eksotiske aktiviteter til at blive stresset, f.eks. at sidde fast i en motorvejskø efter et indholdsløst møde med chefen, mens børnene venter.

At Danmark i OECD står som et land med en god work/life-balance, må basere sig på billige og relativt gode børneinstitutioner, som sikrer, at man både kan arbejde og have børn. Men hvis man spørger, i hvilket land det er bedst at være mor eller barn, er det ikke Danmark, men Holland, som har en udpræget deltidskultur.