Træd midt ind i en tidslomme i de japanske alper Shokawa-dalen finder du enestående landsbyer, hvor husene – og til dels kulturen – stadig fremstår som for henved 400 år siden.

Vinterens snedriver ligger tykt, hvor solens stråler endnu ikke har formået at tø sneen op.

Vi er ellers i slutningen af april, men det er slet ikke unormalt, at det tager tid at vriste sig fri af vinterdragten her i godt 600 meters højde.

Vi er i Shokawa-dalen, som er klemt inde imellem De Japanske Alpers bjergmassiver, tæt på nordkysten med områdets to største byer, Kanazawa i nord og Takayama i syd.

Shokawa er kendt for sine unikke små lokaliteter på et område, der svarer til Bornholm, med gammel bondearkitektur. De to mest kendte er Shirakawa-go med landsbyen Ogimachi samt Gokayama med landsbyen Ainokura, hvor vi netop befinder os. Her er vi så tæt på det oprindelige Japan, det nok er muligt i det ellers supermodernistiske land. Som at træde tilbage i en shogun-fortid.

Klokken er henved 10 denne lørdag morgen i Ainokura. Byens beboere har tydeligvis valgt at sove længe, for her virker øde. Enkelte morgenduelige har dog bevæget sig udenfor for at skovle sne og se til de små jordlodder, hvor den saftiggrønne ris gerne skulle skyde frem om kort tid. En forbigående snestorm har sat sit aftryk på hele dalen i den forgangne nat, og det er tydeligvis kommet bag på beboerne.

Foto: Jens Henrik Nybo Kirsebærtræerne blomstrer længere end de fleste steder i landet pga. højder op til 1.500 meter. I De japanske Alper, der rejser sig i baggrunden, er der fine skimuligheder om vinteren.

»Nu må det altså gerne slutte«, sukker en af beboerne, som via tolken fortæller, at denne vinter har været streng – og åbenbart fortsat viser tænder.

»Jeg må hidkalde mine venner, så vi kan få taget skiftet, for natten har taget hårdt på det. Helst i dag, for vi aner ikke, hvordan vejret viser sig i morgen«, fortæller beboeren.

Genial konstruktion

Både i Ainokura og i Ogimachi er det som at gå rundt i et frilandsmuseum – hvad det reelt også er, for Unesco valgte i 1995 at sætte hele området på sin liste over verdens kulturarv. Men forskellen på de fleste frilandsmuseer og disse er, at folk faktisk bor her. I Ainokura bor der 80 sjæle, i Ogimachi betydeligt flere.

Foto: Jens Henrik Nybo Flere af husene har åbnet dørene for overnattende gæster. Deres A-form er praktisk, når sneen lægger sig tykt om vinteren, og symboliserer samtidig det buddhistiske bedetegn med hænderne foldet mod hinanden.

Tit er det svært for os at vurdere, hvornår privatsfæren bliver overskredet, når vi går rundt. Selv med den kronisk indbyggede japanske høflighed aflæser vi nu og da en attitude om intimidering, når kameraerne kommer for tæt på, og tærsklen til matriklen overtrædes.