Sund kost, karate og fællesskab: Oplev landet, hvor flest indbyggere runder 100 år Mange forbinder Japan med udsprungne kirsebærtræer og sushi. Men landet gemmer også på kokospalmer, strand og tangsuppe. På stillehavsøen Okinawa bor nogle af verdens sundeste og ældste mennesker.

Hendes ene lille fod sættes målrettet foran den anden, mens hofterne vimser fra side til side under den mørkeblå kimono. Ikke noget særsyn, hvis den japanske kvinde ellers havde været en ung geisha, der trippede rundt mellem dyre cocktailbarer i et af Tokyos forretningskvarterer.

Men kvinden her har for længst passeret de 80. Og lige nu spiller hun kroket i en park, mens hun griner højt og snacker fra sin medbragte madkurv sammen med sine jævnaldrende venner – klokken 8 om morgenen og i 30 graders subtropisk fugt og varme.

Om Okinawa Lige siden en kinesisk ekspedition gik i land på Okinawa i år 609 f.v.t., har øen haft lidt af et ’Shangri-La-image’ i Asien som stedet, hvor folk levede længst og lykkeligst. I århundreder var Okinawa en del af det selvstændige kongedømme Ryukyu, der bestod af flere mindre øer i Stillehavet ud for den sydkinesiske kyst. Siden 1879 har Okinawa været underlagt Japan som landets sydligste præfektur. Det var på Okinawa, et af de hårdeste slag blev udkæmpet de sidste dage af Anden Verdenskrig, hvorefter øen var besat af USA frem til 1972. USA har stadig mange (ret upopulære) militærbaser på øen. <blank> Okinawa er det eneste sted i Japan, som tydeligt er en smeltedigel af asiatisk kultur med inspiration fra både Kina, Japan og Sydøstasien – det ser man tydeligt i alt fra kunst og kultur til madtraditioner. <blank> På den nordlige del af øen findes smukke naturområder. Langs vestkysten ligger de store strandhoteller, der visse steder virker ret amerikanske. Oppe nordpå lever mange stadig ret traditionelt. Vis mere

Vi er på Okinawa, den japanske ø, som ernæringseksperter og alderdomsforskere fra nær og fjern har udpeget til et af de få hotspots på kloden, der kan gemme på den ultimative opskrift på det lange sunde liv. Japan er det land i verden, hvor flest indbyggere runder 100 år – og flertallet af Japans vitale oldinge bor langt mod syd, på Okinawa i Stillehavet.

Foto: Jeanette Ringkøbing Okinawa er en smeltedigel af asiatisk kultur med inspiration fra både Kina, Japan og Sydøstasien.

Politiken er rejst til den japanske Bounty-ø for at komme lidt tættere på 100-års-formlen. Og er bogstavelig talt omgivet af oldgamle mennesker med teenageglimt i øjnene, fra det sekund vi placerer vores svedige klipklapper på fortovet foran lufthavnen.

Arbejde, til man dratter om

Taxachaufføren svinger den tætpakkede rygsæk (der går ham til livet) så adræt om i bagagerummet, at han let kunne gå for at være 30 år yngre, end hans kridhvide hår og hinkestensbriller afslører.

Og på turen gennem hovedbyen, Naha, myldrer det med mennesker, der er på vej hjem fra arbejde, og som i Danmark for længst ville være gået på pension.

Her på øen er det helt naturligt at arbejde, til man dratter om. For ikke nok med, at beboerne har verdens bedste odds for at opleve et helt århundrede. De har det rigtig godt imens – også allersidst i livet.

Andelen af beboere på Okinawa, der bliver ramt af hjertesygdom, ligger på en femtedel af, hvad man oplever i USA. Og når det gælder brystkræft eller demens, rammes kun henholdsvis en fjerdedel og en tredjedel af det tilsvarende tal for amerikanere.

Og hvorfor så det? Den ultrakorte forklaring er sund kost, masser af motion og glæde i livet. Sådan lyder forklaringen i hvert fald fra aldrings- og ernæringseksperter i diverse forskningsartikler.

Der skal nok en hel del mere til end et par ugers ferie, hvis man skal arbejde sig hen mod de sunde 100 år. Men derfor kan man jo godt lade sig inspirere af formlen og måske tage lidt ny livsstil med hjem i rygsækken.

Foto: Jeanette Ringkøbing Traditionel karate, bl.a. stilarten goju-ryu, stammer fra Okinawa, og udøvere fra hele verden valfarter til øen for at opleve lære karatens kultur og historie bedre at kende.

For et par uger har vi derfor skiftet den gennemsnitlige danske speltsunde kost ud med en fulltime-diæt, der især består af tang, tofu, frisk fisk og grøn te. Oveni lægger vi 2-3 timers karatetræning hver aften, når tropemørket har lagt sig over Naha.

Karate giver muskler og balance

Okinawa er nemlig også stedet, al traditionel karate stammer fra. Faktisk mener mange, at en vigtig del af Okinawas 100-års-formel netop hænger sammen med, at rigtig mange af øboerne dyrker karate som en fast og dybt integreret del af deres daglige liv, nærmest fra vugge til grav.

Sådan kommer du til Okinawa Flyrejse: Flere flyselskaber, bl.a. Japan Airlines og Finnair, flyver dertil, men regn med cirka to stop undervejs og samlet 16-20 timers transport. En tur/retur-billet koster 4.500-6.000 kroner. Bedste rejsetid: Juli-september er højsæson og i øvrigt den varmeste tid på året (høj luftfugtighed og omkring 30-35 grader). I marts-april kan det være køligt om morgenen og aftenen, men behagelige 25 grader midt på dagen. Overnatning: På Okinawa findes et hav af hoteller og b&b’s, og der er mange gode bud. Overvej dog også at leje en lejlighed via Airbnb. Det er nemt, sjovt og billigere. Vis mere

Den intense fysiske træning har godt fat i alle kroppens muskler og giver smidighed og god balance.

Den høje puls og intensiteten i træningen styrker hjertet og kredsløbet. Og de mange indviklede øvelser holder koncentration og hukommelse ved lige livet igennem.