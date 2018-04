Barokhaven i Hannover rocker om sommeren Hannover er en grøn by. Ud over at være juvelen i Hannovers krone lægger Herrenhäuser-haverne også græs til rockkoncerter.

Svusj. Grosse Fontäne sender en kanonade af vand op i luften over Herrenhäuser Gärtens store barokhave Grosser Garten. Springvandet i Hannovers barokhave i den tyske delstat Niedersachsen kan sprøjte vand op i 72 meters højde, hvis det er vindstille.

Rejsedeklaration Politikens tur til Hannovar var betalt af Det Tyske Turistråd. Turistrådet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Hvide marmorstatuer, 13 kilometer snorlige hække, farverige blomsterbede og springvand som Grosse Fontäne leder tankerne hen på Versailles ved Paris.

Foto: Morten Langkilde Den franske kunstner Niki de Sanith Phalle har udsmykket en grotte i Grosser Garten med mosaikbilleder af spejle og glas.

Hannoveranerne kan for en stor dels vedkommende takke Sophie von der Pfalz, som var kurfyrstinde af Hannover fra 1692 til 1714, for den smukke have, som hun udvidede og videreudviklede. Kurfyrstinden endte også sine dage i haven, da hun i en alder af 83 år døde på en aftentur 17. juni 1714.

3 andre attraktioner



1 Der Rote Faden: En rødmalet 4,2 kilometer lang linje med 36 nummererede seværdigheder går gennem Hannover. Turister kan følge linjen ved hjælp af en brochure eller en app til smartphonen. 2 Sprengel Museum: Hannover har flere fremragende museer. Sprengel Museum har fortrinsvis moderne kunst fra det 20. og 21. århundrede repræsenteret af Picasso, Chagall, Munch, Nolde, Christo m.fl. 3 Altstadt: Før Anden Verdenskrig udgjorde den gamle bydel med bindingsværkshuse og gader fra middelalderen en stor del af centrum. Bydelen blev sønderbombet, men er nu delvis genopbygget. Vis mere

I Museum Schloss Herrenhausen fortælles historien om kurfyrstinden og hendes haveideer. Slottet og haverne var det engelsk-hannoveranske kongehus’ sommerresidens.

Foto: Morten Langkilde Den Røde Linje på 4,2 kilometer viser vej til 36 nummererede seværdigheder i Hannover.

I Grosser Gartens nordvestlige hjørne ligger en over 300 år gammel grotte. Tidligere søgte hoffet køligheden i grotten, hvis det blev for varmt under solen. Senere blev den udnyttet til lager.

I dag er grotten den franske kunstner Niki de Saint Phalles kærlighedserklæring til hannoveranerne. Hun har udsmykket den med mosaikbilleder af spejle, kulørt glas og små sten samt sine frodige kvindeskulpturer, Nanaer.

De frodige kvinder står forskellige steder i Hannover, og på byens Sprengel Museum er der 300 af hendes værker.

Herrenhäuser Gärten beskrives som juvelen i Hannovers krone. De 50 hektar består af fire haver. Foruden Grosser Garten er det den botaniske have, Berggarten, som oprindelig var en grøntsagshave, men i dag huser en af verdens største orkidésamlinger.

Grøn festsal

Georgengarten er en engelsk landskabshave. Welfengarten er også en engelsk inspireret have, som især befolkes af lokale og studerende, fordi en del af universitetets afdelinger holder til i området.

Foto: Morten Langkilde Altstadt er en charmerende bydel i Hannover med bindingsværkshuse og gader fra middelalderen. Marktkirche ses for enden af Kramerstrasse.

Haverne er ikke kun en oplevelse for havefolket, men også en grøn festsal, fortæller guiden Elke Siebert:

»Parken er som Woodstock-festivalen for os. Her foregår både rock- og klassiske koncerter, udendørs biografforestillinger, teater og fyrværkeri, og så medbringer vi tæpper og picnickurve og spadserer rundt med et glas vin som hoffet i sin tid«.

Herrenhäuser Gärten har også et dansk islæt, idet Arne Jacobsen i 1966 designede en stor glashal, der fungerer som foyer for begivenheder i havens galleri og som udstillingsplads. Foyeren er opkaldt efter vores verdensberømte arkitekt og designer.

Grøn by

Elke Siebert siger, at Hannover i det hele taget er en af Tysklands grønneste byer: »Den gyldne regel er, at der kun må være 10 minutters gang til et grønt område med skov, park eller vand, uanset om man befinder sig på sin bopæl, arbejdsplads eller i en butik«.

Foto: Morten Langkilde Maschpark med det nye rådhus i baggrunden er et yndet mål for både unge og gamle.

Maschpark er et andet af de populære åndehuller. Parken frekventeres af unge elskende, pensionister, der trænger til et hvil, forretningsfolk, som skyder genvej, og alle os andre.

I den nærliggende Maschsee svømmer, sejler og windsurfer hannoveranerne i den kunstige sø.